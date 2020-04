Handwerk begrüßt vorgezogene Schulsanierungen

Die Stadt Düsseldorf will die durch Corona schulfreie Zeit nutzen und einige Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden vorziehen. Bereits vor rund drei Wochen habe die Schulverwaltung überlegt, Maßnahmen für die anstehenden Osterferien aufgrund der Schulschließungen vorzuziehen, so ein Stadtsprecher.

Firmen sollen gestärkt werden

Die vorgezogenen Maßnahmen sollen die Bauaktivitäten im Sommer etwas reduzieren beziehungsweise entspannen und helfen gleichzeitig dabei kleine und mittelständische Firmen in der aktuellen Situation zu stärken, heißt es weiter. Darüber hinaus wurden und werden zurzeit Firmen im kleinwertigen Bereich beauftragt, um auch Maßnahmen, die keine großen Planungsleistungen voraussetzen, schnell umsetzen zu können.

In den kommenden vier Wochen werden rund 45 Schulbaumaßnahmen durchgeführt. Vorgezogen werden sollen unter anderem Arbeiten in der GGS Lennéstraße (Erneuerung der Heizkesselanlage), Dependance Humboldt Gymnasium (Bodenbelagsarbeiten, Stolperfallenbeseitigung), Berufskolleg Bachstraße (Dachabdichtung Toilettengebäude) und der Astrid-Lindgren-Schule (Sanierung WC-Anlagen).

Axel Fuhrmann: „Keine bessere Zeit als jetzt“

Einige Handwerksbetriebe hätten sich auch schon bei der Stadt gemeldet. „Jedes Unternehmen, dass sich mit freien Kapazitäten gemeldet hat, konnte auch in der Bauunterhaltung beauftragt werden“, so der Stadtsprecher weiter. Pro Jahr investiert die Stadt ca. 15 Millionen Euro für Sanierung und Instandsetzungen an Düsseldorfer Schulen im kleinwertigen Bereich (Maßnahmen unter 10.000 Euro).

Axel Fuhrmann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, begrüßt das Vorhaben der Stadt. Es sei sicher nicht einfach für eine Kommune, die Reihenfolge festzulegen, in der die Maßnahmen erfolgen sollen. Für die Sanierungsarbeiten – in Schulen, aber auch Kitas und Schwimmbädern – sieht er „keine bessere Zeit als jetzt“. Zum Einen weil die Schulen etc. momentan ohnehin geschlossen sind und man „dort keinen stört“, zum anderen sei das ein positives Zeichen an die Handwerksbetriebe und eine gute Hilfe und Unterstützung. „Bei vielen fallen nun auch Aufträge weg, weil die Kunden die Handwerker nicht zuhause haben wollen.“

Auch der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus hatte unlängst die Maßnahmen begrüßt. „Die Handwerksbetriebe profitieren davon jetzt in der Krise mit Aufträgen“, schrieb er auf Facebook.