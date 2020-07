Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor dem eingestürzten Gebäude und Gerüst in der Düsseldorfer Innenstadt. Gegen 13.30 Uhr am Montag krachte das leerstehende Gebäude plötzlich zusammen. Elf Arbeiter waren dort gerade tätig.

In Düsseldorf-Friedrichstadt ist am Montag ein Gebäude teilweise eingestürzt . Auch am Morgen nach dem Einsturz laufen vor Ort Sicherungsmaßnahmen. „Das Gebäude ist weiter einsturzgefährdet “, erklärte ein Sprecher. Auch das Baugerüst ist eingestürzt.

Auf einer Baustelle im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt ist am Montagnachmittag ein Gebäude teilweise und ein dreieinhalbgeschossiges Baugerüst eingestürzt. Das mehrstöckige, leerstehende Haus wurde kernsaniert, als das Unglück geschah.

„Es werden noch zwei Menschen vermisst“, sagte Stefan Gobbin, Sprecher der Feuerwehr Düsseldorf, am Dienstagmorgen. Nach wie vor bestehe kein Kontakt zu den Vermissten, sagte er. „Ob sie noch leben, wissen wir nicht“. Die Feuerwehr gehe davon aus, dass die Arbeiten noch mehrere Stunden andauern werden, sagte Gobbin am Morgen.

Die beiden Vermissten, ein 39-jähriger Bauarbeiter aus Duisburg und ein 35-Jähriger, der wohl polnischer Staatsbürger ist, werden im Eingangsbereich und im hinteren Teil des eingestürzten Gebäudes vermutet, sagte Gobbin. Auch am Dienstagmorgen war die Feuerwehr noch damit beschäftigt, Trümmer zur Seite zu räumen und den Zugang für die Rettung der Vermissten zu sichern. „Das Gebäude ist noch immer einsturzgefährdet“, sagte Gobbin.

Notfallseelsorger betreuen Angehörige eines Vermissten an der Unglücksstelle

Der Bereich der Unglücksstelle an der Luisenstraße, in der Nähe der Königsallee, ist abgesperrt. Foto: Marius Becker / dpa

Laut Polizei sollen sich am Abend mehrere Dutzend Angehörige am Unglücksort eingefunden haben. Es soll wohl auch laut geworden dabei sein. Laut einem bericht der Rheinischen Post hätten Angehörige hätten der Feuerwehr vorgeworfen, nicht genug für die Rettung des Mannes zu tun. „Auch heute sind Angehörige dieses Vermissten vor Ort“, sagte ein Polizeisprecher. Sie würden von Feuerwehr und Notfallseelsorgern betreut.

Die Feuerwehr hat unterdessen auch am Dienstag deutlich gemacht, wie riskant die Lage sei und dass man die Retter angesichts der Situation nicht ungesichert in die Ruine schicke: „Die besonnene und gründliche Vorbereitung ist aufgrund der immer noch akuten Einsturzgefährdung des Gebäudes unabdingbar“, teilte die Feuerwehr mit.

Die Retter arbeiten sich voran, hieß es: „Einem Gremium bestehend aus Mitarbeitern der Feuerwehr Düsseldorf, des städtischen Bauaufsichtsamts, mehreren Statikern, Fachberater des Technischen Hilfswerks und Fachleute eines Spezialunternehmens ist es gelungen, nach zeitintensiven Vorbereitungsmaßnahmen eine erste Zugangsmöglichkeit in den betroffenen Bereich zu finden“, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Unter anderem müssen auch Teile des Gerüstes der Hausfassade weggeräumt und gesichert werden, das bei dem Einsturz ebenfalls zusammenfiel.

Zufahrt für Feuerwehr war durch Trümmer blockiert

Dass auch ein zweiter Bauarbeiter vermisst wird und möglicherweise unter den Trümmern liegt, war erst am Abend nach Hinweisen von anderen Bauarbeitern, klar. Elf Bauarbeiter waren auf der Baustelle im Einsatz. Eine Person wurde wegen eines internistischen Notfalls bereits in ein Krankenhaus transportiert, „diese Person wurde aber nicht durch den Unfall verletzt“, erklärt der Sprecher.

Das Unglück geschah in einem Gebäudekomplex an der Luisenstraße. Ein Kfz-Mechaniker der benachbarten Werkstatt hörte am Montag gegen 13.30 Uhr plötzlich einen enormen Knall. „Der Boden hat vibriert“, sagte er. Dann sah er die weiße Staubwolke aus dem Gebäude mitten in der Düsseldorfer Innenstadt kommen - und aus dem Haus rennende Arbeiter, wie er der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

„Es hat sich angefühlt, als würde ein Lastwagen immer näher kommen“

Ein Elektriker, der im Keller des Vorderhauses gearbeitet hatte, berichtet der Deutschen Presse-Agentur vom Moment des Einsturzes: „Es hat sich angefühlt, als würde ein Lkw immer näher kommen. Es wurde lauter und lauter.“ Durch den Staub sei er aus dem Gebäude gesprintet. „Überall waren Trümmer“, sagte er. Es nach draußen geschafft zu haben bezeichnete er als „riesiges Glück“.

Das eingestürzte Gebäude liegt in einem Hinterhof. Auch die Zufahrt dorthin war durch Trümmer blockiert worden. Wegen der Einsturzgefahr wurden benachbarte Wohnhäuser geräumt: Insgesamt 40 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, teilte die Feuerwehr mit. 31 von ihnen wurden von der Stadt in Ausweichquartieren untergebracht. Neun fanden Unterkunft bei Freunden oder Verwandten, berichtete die Feuerwehr am Morgen.

Retter kämpfen gegen die Uhr

Am Dienstagmorgen wollte die Feuerwehr die Lage neu bewerten. Der Sprecher konnte am Morgen noch nicht einschätzen, wie lange es noch dauern wird, bis die Retter ins eingestürzte Gebäude einsteigen können: „Prognosen sind schwer“, erklärte der Sprecher. Aus ähnlichen Lagen wisse man aber, „dass die Wahrscheinlichkeit innerhalb der ersten 24 Stunden nach einem Gebäudeeinsturz am größten ist, Verschüttete noch lebend zu bergen“.

Zur zusätzlichen Überwachung der Statik, wurde durch das Technische Hilfswerk ein sogenanntes Einsatzstellen-Sicherungs-System installiert, berichtete die Feuerwehr. „Dazu werden an strategischen Stellen Messpunkte befestigt, mit der frühzeitig die Baustruktur beurteilt werden kann und die Einsatzkräfte vor weiteren Einstürzen warnt.“

📟Einsturz📍#Friedrichstadt



Auf einer Baustelle ist uns ein Teileinsturz eines Gebäudes gemeldet. Zurzeit wird noch ein Mensch vermisst. Die ersten Einsatzkräfte sind vor Ort. Mehr Infos zum #EinsatzfuerDuesseldorf folgen. pic.twitter.com/YXFzeASymt — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) July 27, 2020

Die Baustelle befindet sich an der Luisenstraße in der Nähe der Königsallee, hieß es auf Nachfrage aus der Pressestelle der Düsseldorfer Feuerwehr. Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen mit 80 Einsatzkräften vor Ort. In der Nacht war die Zahl zeitweilig etwas reduziert, sagte der Feuerwehrsprecher.