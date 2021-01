Hohe Impfbereitschaft in den Düsseldorfer Krankenhäusern

Düsseldorf Seit Montag werden die Mitarbeiter in den Krankenhäusern geimpft. Die Nachfrage ist steigend, auch wenn es jetzt eine Zwangspause gibt.

Lockdown bis Mitte Februar. Um der Pandemie entgegen zu wirken, laufen parallel die Impfungen gegen das Coronavirus weiter – auch wenn sie kurzfristig ausgesetzt werden müssen, weil das Land vorerst kein Serum für Erstimpfungen liefern kann. Am Montag ist die zweite Impfwelle auch in Düsseldorf gestartet: Geimpft wird Krankenhaus-Personal, das besonders corona-gefährdet ist.

In der Uni haben sich schon 5000 Beschäftigte registriert

Die Impfbereitschaft etwa an der Uniklinik Düsseldorf sei dabei sehr hoch, so eine Kliniksprecherin. Rund 8000 Mitarbeiter zählt das Klinikum, über 5000 hätten sich bereits über ein Online-System für die Impfungen registriert. Bis Montagabend wurden dort 500 Mitarbeiter geimpft, weitere 330 sollten Dienstag folgen. Priorisiert werden dabei alle, die in den Risikobereichen arbeiten - wie etwa in den Abteilungen mit Covid-Patienten (momentan liegen 45 in der Uniklinik, acht auf der Intensiv-Station), auf der Intensivstation oder etwa in der Notaufnahme. Doch auch die Hebammen stehen vorne an. Denn im Kreißsaal werde „gehechelt“, was den Ausstoß von Aerosolen ansteigen lässt.

Der Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD), zu denen unter anderem das Marien-Hospital in Derendorf gehört, hat am Montag ebenfalls mit den ersten Impfungen begonnen. „Wir sind optimistisch, in den nächsten zwei Wochen – bei kontinuierlicher täglicher Liefermenge – unsere Nachfrage decken zu können“, meint Sprecher Martin Schicht. Das wird jetzt wohl erstmal nicht klappen.

Eine "Zentralapotheke" koordiniert die Logistik

Zunächst werden aber auch dort die Mitarbeitenden bevorzugt mit Impfstoff versorgt, die einen besonders engen Patientenkontakt haben, die etwa auf der Intensivstation mit Covid-19-Patienten, in einem Isolierbereich oder in der Notaufnahme arbeiten. „Unsere VKKD-Zentralapotheke koordiniert die Impfstoff-Logistik und steht in engem Austausch mit dem Impfstoffkoordinator der Stadt Düsseldorf.“ Die Impfbereitschaft sei zudem sehr hoch, bestätigt Schicht.

Unter den Mitarbeitern des Florence-Nightingale-Krankenhauses in Kaiserswerth wächst ebenfalls die Impfbereitschaft. Wollten sich bei einer ersten Abfrage „nur“ 65 Prozent impfen lassen, möchten sich mittlerweile deutlich mehr Angestellte immunisieren lassen, sagt der Leiter der Klinikhygiene, Gregor Zysk. Das Krankenhauspersonal umfasse zudem immerhin 1500 Personen. 161 Impfdosen wurden bereits am Freitag verimpft.

Die Verwaltung erhält das Prioritätskriterium 6

Beim EVK Düsseldorf in Unterbilk wurde am Dienstag mit den Impfungen begonnen, so Sprecherin Mareike Dietzfelbinger. Die ersten 30 Mitarbeiter bekamen eine Dosis in den Arm. „Der Start hat sehr gut geklappt. Ein Koordinierungsteam hat einen Bereich einer Station im Krankenhaus als internes Impfzentrum aufgebaut“, so Dietzfelbinger. In einem Einbahnstraßen-Prinzip wurden die Impfschritte – Aufnahme, Impfung, Ruheraum – organisiert. „Seit Dezember 2020 haben wir alle Mitarbeitenden informiert, die Rückläufe nach den Priorisierungskriterien 1 (Intensiv- und Notfall) bis 6 (Verwaltung) sortiert und entsprechend Termine für Impfungen vergeben.“ Insgesamt hat das EVK bisher 330 Impfdosen erhalten. Pro Tag sollen nun 66 davon verimpft werden. „Bis Samstag, so der Plan, haben wir damit einen Großteil unserer Mitarbeiter der Priorität 1 mit der ersten Impfung geimpft“, so die Sprecherin.

Bei den Sana Kliniken Düsseldorf wurden bisher 170 Mitarbeiter geimpft. 1100 arbeiten im medizinischen Bereich. Zudem kamen seit Montag jeden Tag 36 Impfdosen pro Standort Benrath und Gerresheim bei den beiden Kliniken an, so Sprecherin Katharina Stratos. Auch bei Sana sei die Impfbereitschaft sehr hoch, Tendenz steigend.