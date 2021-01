Viele Hotelzimmer blieben im November 2020 in Düsseldorf leer. (Symbolbild)

Corona Hotelübernachten in Düsseldorf brechen im November stark ein

Düsseldorf. Weniger Gäste, weniger Übernachtungen: Die Hotels in Düsseldorf haben einen besonders schlechten Monat November gehabt.

Das Hotel- und Gastgewerbe in Düsseldorf ist stark von den Lockdown-Maßnahmen betroffen. Das bestätigen jetzt auch Zahlen des Statistischen Landesamtes IT NRW. Demnach hat es im ganzen Monat November 2020 lediglich 51.433 Gästeübernachtungen in der Landeshauptstadt gegeben. Im Vorjahr lag diese Zahl noch bei 458.745 Übernachtungen. Ein Minus von 88,8 Prozent.

Ein noch etwas größeres Minus ist bei den Gästeankünften zu verzeichnen gewesen. Hier zählten die Hotelbetriebe in der Stadt im November 2020 insgesamt 27.791 Ankünfte. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum noch 277.772 Ankünfte. Eine Veränderung von -90 Prozent.

Zahl der Hotels sank nur leicht

Die Zahl der Hotelbetriebe hat sich innerhalb des untersuchten Zeitraums kaum verändert. Demnach gab es im November 2019 noch 226 Betriebe, im vergangenen November waren es stadtweit 219 Betriebe. Von diesen 219 Betrieben waren laut IT NRW 190 im November geöffnet. Die drastisch fallenden Gästezahlen drückten auch auf die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten. Lag diese im November 2019 noch bei 54,3 Prozent, sank sie im November 2020 auf lediglich 7,6 Prozent.

