IG Metall fordert Erhalt des Vallourec-Werks in Düsseldorf

IG Metall und Betriebsräte der deutschen Vallourec Standorte forderten gestern die Unternehmensleitung und den Aufsichtsrat auf, 120 Jahre Industriekultur am Standort Reisholz nicht auf den Scherbenhaufen der Geschichte zu werfen. Nachdem die Auftragseingänge seit dem Jahre 2018 rückläufig sind und diese durch die Antidumpingentscheidung der chinesischen Regierung (58 Prozent Strafzölle für P92-Produkte) in 2019 weiter eingebrochen sind, hat das deutsche Management nun die Schließung des Werk Reisholz beschlossen.

Mögliche neue Geschäftsfelder sollen geprüft werden

Der Betriebsrat hat in Zusammenarbeit mit externen Beratern und der IG Metall dem Management in Deutschland und Paris ein ganzheitliches Fortführungskonzept unter veränderten Mengenszenarien mit einer Perspektive für den Standort Reisholz und weiteren massiven Einschnitten und Anpassungen für die Belegschaft vorgelegt. Der Vorstand der Vallourec SA hat angeblich das Fortführungskonzept hinsichtlich sämtlicher industrieller und sozialer Szenarien auf Basis unterschiedlicher Produktionsauslastungen sowie der Erschließung möglicher neuer Geschäftsfelder geprüft und ist trotzdem zu der Entscheidung gekommen, den Standort Reisholz zu schließen.

300 Beschäftigte in Reisholz von der Schließung betroffen

Für IG Metall und Betriebsrat ist die Entscheidung der Unternehmensleitung nicht hinzunehmen, im Aufsichtsrat soll geschlossen gegen die Schließung des Standortes Reisholz gestimmt werden. IG Metall und Betriebsräte sagten dazu: „Wir wollen Konzepte mit Zukunft für die Menschen statt Pläne für den Rückbau und Standortschließungen. Dem Sterben auf Raten in der deutschen Industrie muss auch durch die Politik entgegengewirkt werden, welche aktuell auf der Zuschauertribüne sitzt statt sich als Akteurin einer aktiven Industriepolitik in das Spielgeschehen einzumischen. Auch wenn der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen vom Unternehmen garantiert wird, und in den nächsten Tagen ein Sozialplan verhandelt wird, ist jeder verlorene Arbeitsplatz ein Rückschlag für die Beschäftigten und den Industriestandort Düsseldorf.“

Die Vallourec Deutschland GmbH ist ein Hersteller für nahtlos warmgewalzte Stahlrohre aller Anwendungen mit Hauptsitz in Düsseldorf. Das Unternehmen aus Frankreich beschäftigt rund 2000 Personen am Standort in Rath und 300 Beschäftigte in Reisholz.