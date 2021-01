IHK Düsseldorf begrüßt die Kooperation von CDU und Grünen

Düsseldorf Die Industrie- und Handelskammer sieht im Kooperationsvertrag der Parteien viele positive Aspekte für die Wirtschaft in Düsseldorf.

„Was die Kooperationsvereinbarung verspricht, ist aus Wirtschaftssicht in vielerlei Hinsicht zu begrüßen“, mit diesen Worten kommentiert IHK-Präsident Andreas Schmitz die heute vorgestellte Kooperationsvereinbarung von CDU und Grünen in Düsseldorf. Auch wenn nicht alles Gold sei, was glänze, könne die Wirtschaft auf viele der in der Vereinbarung genannten Vorhaben und Ziele aufbauen. „Und es freut mich natürlich sehr, dass zahlreiche Forderungen aus dem IHK-Positionspapier zur Kommunalwahl darin eingeflossen sind“, so Schmitz.

Schmitz lobt ausdrücklich das darin enthaltene Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort. „Zukunftsweisend ist auch der Gedanke, dass Düsseldorf nicht alle Themen allein, sondern nur gemeinsam mit den Nachbarkommunen lösen kann.“

Positive Signale für die Wirtschaft in Düsseldorf

Die IHK begrüßt das Vorhaben, den Gewerbesteuerhebesatz konstant zu halten. Das sei eine ganz wichtige und verlässliche Botschaft für die Pandemie-gebeutelten Unternehmen. Begrüßenswert sei auch, dass die neue Stadtregierung eine verantwortungsvolle und zukunftsfeste Finanzpolitik betreiben wolle.





Positiv wertet die IHK, dass die Stadt auf eine Verkehrswende setzt, bei der kein Verkehrsteilnehmer auf der Strecke bleiben soll. Leuchtturmprojekte wie eine neue Rheinbrücke sowie die Stärkung des ÖPNV werden dazu beitragen. Auch der Ersatz der Umweltspuren durch digitale Maßnahmen und eine bessere Verkehrssteuerung seien zielführend.

Die digitale Agenda des schwarz-grünen Bündnisses überzeugt weitgehend. und der 5G-Ausbau sind gerade für die Unternehmen in der Stadt wichtig, um zukunftsfähig zu bleiben. Die Etablierung einer städtischen Agentur für digitale Transformation ist ein gutes Signal.

Bekenntnis zur Innenstadt und Stadtteilen

Die Partner bekennen sich zur Entwicklung der Innenstadt und der Stadtteile. Instrumente wie Leerstandsmanagement und Einbindung der Eigentümer können dazu führen, dass die von Corona geplagten Branchen und Quartiere lebendig bleiben.

Die Sicherung von Industrie- und Gewerbeflächen sei wichtig, denn die Pandemie habe einmal mehr gezeigt, welche Bedeutung der heimischen Industrie für eine rasche wirtschaftliche Erholung zukomme. Insbesondere setzt die IHK dabei auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Masterplans Industrie. „Darüber hinaus regen wir eine engere Kooperation mit dem Rheinischen Revier an, insbesondere mit Blick auf das Flächendefizit in der Landeshauptstadt“, so Schmitz.

Düsseldorf soll gefragter Standort bleiben

Die Wirtschaft unterstützt die Idee, Düsseldorf bis 2035 klimaneutral zu gestalten. „Wir setzen uns darüber hinaus dafür ein, dass die Landeshauptstadt auch künftig ein internationaler Standort par excellence bleiben kann. Insofern ist uns ein klares Bekenntnis zur und zum Flughafen Düsseldorf besonders wichtig“, sagt Schmitz. Die IHK bietet der neuen Stadtregierung ihre Unterstützung dabei an.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass der neuen Stadtregierung die Umsetzung der wirtschaftsfreundlichen Agenda gelingt. Ein Schritt in die richtige Richtung dabei ist die Schaffung eines neuen Dezernats für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation sowie eines Dezernats für Mobilität“, so Schmitz abschließend.

Durchaus gewünscht hätte sich die IHK ein klareres Bekenntnis zum Ausbau des Hafens Reisholz sowie zur regionalen Zusammenarbeit gerade in der Metropolregion Rheinland und einer engeren Kooperation mit dem Rheinischen Revier.