Illegales Rennen? Polizei stoppt junge Männer in Düsseldorf

Düsseldorf. Die Polizei hat in Düsseldorf zwei 21-Jährige gestoppt, die sich ein illegales Autorennen geliefert haben sollen. Die Autos wurden beschlagnahmt.

Die Düsseldorfer Polizei hat am Mittwochabend zwei 21-Jährige gestoppt, die sich auf dem Südring ein illegales Autorennen geliefert haben sollen. Laut Angaben der Polizei beschleunigten die jungen Männer ihre Wagen so stark, dass beim Bremsen vor den Ampeln immer wieder das Warnblinklicht ansprang. Ihre Führerscheine wurden eingezogen - die Autos sichergestellt.

Gegen 23 Uhr waren Spezialisten des zivilen Einsatztrupps der Autobahnpolizei auf eine Gruppe mit PS-starken Autos auf dem Seitenstreifen der Völklinger Straße aufmerksam geworden. Die Fahrzeuge sollen dort etwa zehn Minuten mit eingeschalteter Warnblinkanlage gestanden haben. Anschließend fuhren die Fahrzeuge auf der Völklinger Straße in Richtung Südring.

Fahrzeuge beschleunigten auf über 100 km/h

Die Polizei stoppte die Wagen an einer roten Ampel. Foto: Polizei Düsseldorf

Dabei stachen ein Mercedes und ein Golf besonders heraus. Ab der Ampelanlage Südring/Völklinger Straße starteten die Fahrer laut Angaben der Polizei von Ampel zu Ampel in Richtung Münchener Straße ein Rennen.

Die Fahrzeuge wurden zwischen den einzelnen Abschnitten teilweise bis auf 105 Stundenkilometer beschleunigt - in einem Bereich, in dem 50 km/h erlaubt sind. Schließlich konnten die Fahrer gestoppt und kontrolliert werden. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen bestritten sie gegenüber der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Düsseldorf: Polizei rüstet sich für "Car-Freitag"

Am sogenannten Car-Freitag stehen für die Düsseldorfer Polizei die nächsten Einsätze im Zusammenhang mit Auto-Posern auf dem Programm. Ein zwölfstündiger Sondereinsatz sei in der Innenstadt geplant, teilte die Polizei am Montag mit. Auch wenn es in den letzten Wochen ruhig um die Szene gewesen sei, fungiere der Karfreitag auch immer als eine Art Startschuss, sagte ein Polizeisprecher. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf