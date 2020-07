Immer mehr Düsseldorfer treten aus der Kirche aus

Düsseldorf. Die Düsseldorfer halten die Kirche teilweise für zu starr. Auch hinterlassen Missbrauchsfälle ihre Spuren. Es herrsche eine tiefe Verunsicherung.

Die Kirchen verlieren bundesweit immer mehr Mitglieder. Das zeigen die Zahlen der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland. So traten aus der katholischen Kirche 2019 insgesamt 272.771 Menschen (ein Plus von 26,2 Prozent), bei der evangelischen Kirche 270.000 Menschen (22,3 Prozent mehr) aus. Auch in Düsseldorf sieht es nicht anders aus.

Evangelische Kirche Düsseldorf verliert rund 2000 Mitglieder

So seien rund 2000 Menschen 2018/2019 aus der evangelischen Kirche in Düsseldorf ausgetreten, so Superintendent Heinrich Fucks. Auch in den Jahren davor seien es immer etwa zwischen 1400 und 1800 Austritte gewesen. Rund 103.000 Mitglieder hat die evangelische Kirche in Düsseldorf. „Das ist schon dramatisch“, so Fucks.

Nur ein geringer Teil der Austritte könne kompensiert werden. So treten pro Jahr etwa 200 Menschen in die Kirche ein, weitere kommen durch Zuzüge in den Kirchenkreis. „Dadurch sind aber dann andere Kommunen von den Austritten betroffen“, so Fucks.

Die Gründe für die Austritte seien dabei vielfältig. Mal seien es reine wirtschaftliche Gründe, mal eine Glaubensfrage. Es sei bei der evangelischen Kirche nicht so unüblich, dass der „Mitgliedsbeitrag entzogen wird, aber die Menschen sich weiter zugehörig fühlen“, meint Fucks. „Es ist nicht der blanke Atheismus, der die Austritte bewirkt.“ Vielmehr bilde sich eine Grauzone, die aber „nicht antikirchlich“ ist.

“Tiefgreifende Verunsicherung in der Bevölkerung“

Zwar hat die katholische Gemeinde in Düsseldorf mit 176.700 Mitgliedern, noch nicht die genauen Austrittszahlen für das letzte Jahr vorliegen, dennoch geht Geschäftsführer Michael Hänsch von einem ähnlichen Trend wie im Bund aus. „Wir hoffen natürlich, dass wir diesen Prozess aufhalten und umkehren können, aber es gibt immer auch dieses demographische Element: Es sterben mehr Menschen als getauft werden“, so Hänsch. Viele Menschen hätten allerdings der Kirche auch den Rücken gekehrt, weil sie als „starre Institution empfunden“ werde. „Es wird zu wenig auf die konkreten Lebensverhältnisse eingegangen“, so Hänsch. Gleichzeitig gebe es gerade in der katholischen Kirche immer wieder Debatten um die „Sexualmoral“, wie etwa die Frage, wie mit homosexuellen Menschen umgegangen wird. „Da wird die Kirche als hart- oder unbarmherzig empfunden.“ Zudem haben die schweren Fälle sexuellen Missbrauchs zu einer „tiefgreifenden Verunsicherung“ bei den Bürgern geführt, so Hänsch.