Corona: In Düsseldorf droht ab Samstag die Ausgangssperre

Düsseldorf. Das Mittwoch geänderte Infektionsschutzgesetz lässt keine andere Wahl: Ab Samstag droht in Düsseldorf eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr.

Ab Samstag kommt in Düsseldorf die Ausgangssperre – zumindest, wenn die Inzidenz nicht drastisch sinkt. Das sagte Oberbürgermeister Stephan Keller am Donnerstag in der wöchentlich stattfindenden Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in der Stadt. Die Ausgangssperre würde von 22 Uhr bis 5 Uhr gelten.

Das Mittwoch im Bundestag geänderte Infektionsschutzgesetz (das am Donnerstag noch den Bundesrat passieren musste) sowie die Inzidenzen lassen keine andere Möglichkeit mehr zu. Sobald die 7-Tage-Inzidenz mehrere Tage über 100 liegt, kommt die Ausgangssperre – mit Ausnahme für Einzelpersonen, die zum Joggen oder Spazieren ins Freie gehen.

Inzidenz am Donnerstag ganz leicht gesunken

– von 152,6 am Vortag auf 151,2. Insgesamt 127 Menschen haben sich zudem neu mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt einen weiteren Verstorbenen zu beklagen. Die Lage ist ernst, betonte Keller noch einmal. 155 Infizierte werden momentan in den Krankenhäusern behandelt, 48 von ihnen liegen auf den Intensivstationen. Es seien nur noch 13 Intensivbetten frei, so Keller. Die Uniklinik verschiebe momentan wieder alle nicht notwendigen Operationen, um Kapazitäten zu schaffen. Darüber hinaus gab es zwei große Corona-Ausbrüche – im Herz-Jesu Altenzentrum der Caritas und in der Sana-Klinik in Benrath.

Düsseldorfer OB: Priorisierungsgruppen schneller freigeben

Das Gebot der Stunde lautet daher für den OB: Weiter impfen und testen. „Kanzlerin Merkel hat dazu markante Zahlen genannt: Am Anfang hatten wir zehn Millionen Impfungen in drei Monaten, jetzt sind es genauso viele in drei Wochen. Das ist das Tempo, was wir uns wünschen.“ In Düsseldorf, so der OB könnte man durchaus schneller impfen – wenn die Impfdosen da wären. Zudem wünsche man sich, dass Priorisierungsgruppen schneller freigegeben werden.