In Düsseldorf fehlen bis zu 1500 stationäre Pflegeplätze

Düsseldorf. Zum „Tag der Pflege“ ging’s mit Vertretern der Liga Wohlfahrt auf Tour. Die Zahlen in Düsseldorf sind alarmierend.

In Düsseldorf fehlen weit mehr als 1000 Plätze in der stationären Pflege. Diese alarmierenden Zahlen gaben Experten bei der Aktion „Pflege auf Tour“ bekannt, zu der die Liga Wohlfahrt Düsseldorf am vergangenen Freitag eingeladen hatte. „Darauf aufmerksam machen, was uns bewegt, zeigen, was wir bereits bewegen“, formulierte Liga-Sprecher Michael Schmidt (Diakonie) das Anliegen. Auf dreistündiger Fahrt im historischen Wagen der Rheinbahn ging es durch die Stadt. Dabei gaben Referentinnen und Referenten der involvierten Träger Einblicke in die Pflege in Düsseldorf.

5200 stationäre Pflegeplätze stehen zur Verfügung – zu wenig

So stehen etwa 5200 stationäre Pflegeplätze zur Verfügung. Genug ist das nicht: es fehlen 1000 bis 1500 Plätze. Dabei ist der demografische Wandel nur eines der Probleme. Die Quote an Hilfskräften liegt bei beunruhigend hohen 50 Prozent.

Seit 2020 wurden die Berufsfelder Kranken-, Kinder- und Altenpflege im Rahmen der generalisierten Pflegeausbildung zusammengeführt. Dadurch sollte ein Anreiz geschaffen werden. Nach einem kurzen „Corona-Boom“, wie Nada Ralic (Diakonie) verriet, sei die Attraktivität des Berufes allerdings wieder gesunken.

Rückgang der Bewerber um 25 Prozent

Caritas-Chef Henric Peeters vermeldete einen Rückgang der Bewerber um 25 Prozent. Deswegen hat der Verband eine „Ausbildungsoffensive“ gestartet, die die Fachkräftequote verbessern soll. Allein die Bewerberzahlen zu erhöhen, reiche aber nicht. Nur bei zehn von 146 Bewerbungen sei es laut Peeters zur Vertragsunterzeichnung gekommen. Das habe nicht nur mit der mangelnden Eignung der Bewerber zu tun. So wird etwa das Angebot an Wohnraum in der Landeshauptstadt als Hemmnis angesehen.

Kein Hemmnis, aber eine Herausforderung liegt im hohen Anteil von Bewerbern mit Migrationshintergrund: 56 Prozent der Bewerber haben laut Zahlen der Liga Wohlfahrt eine nicht-deutsche Geschichte. Neben der Sprachbarriere sei es vor allem die Frage nach der Anerkennungsmöglichkeit ausländischer Abschlüsse, die die Teams der Verbände fordert. In den „Mühlen der Bürokratie“ entstünde für die Teams erheblicher Mehraufwand, der schließlich auch bezahlt werden müsse.

Problem der Refinanzierung

Mit dem Problem der Refinanzierung beschäftigte sich der Vortrag von Carsten Brückner (ASB). Wie kann es gelingen, die zukünftigen Bedarfe noch zu finanzieren? Sein eindringlicher Appell an die Mitreisenden lautete, sich politisches Gehör zu verschaffen. Die heterogene Pflegelandschaft bedürfe einer starken Stimme. Vor allem aber brauche „gute Pflege gutes Geld“.

Die Teilnehmer der Bahnfahrt. Foto: BELOW / NRZ

Eine Pflegefachkraft verdient im ersten Jahr nach der Ausbildung über 3000 Euro, vielfach deutlich mehr. Daran liegt es also nicht. Eine Herausforderung ist aber die Konkurrenz durch Zeitarbeitsfirmen, heißt es bei der Liga. Während die Träger für eine Pflegefachkraft pro Jahr etwa 65.000 Euro aufwenden, hätten Zeitarbeitsfirmen 106.000 Euro zur Verfügung. Aus der Solidargemeinschaft finanzierte Träger könnten hier nicht mithalten. „Zeitarbeitsdienstleister bieten deutlich bessere Konditionen, sogar Dienstwagen werden gewährt“, erläuterte Christian Winter von der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Dabei würden Zeitarbeitskräfte „bei weitem nicht die Verantwortung regulärer Kräfte“. Diakonie-Sprecher Christoph Wand wies auf das Paradox der Situation hin: „Zeitarbeitskräfte waren mal billige Arbeitskräfte, mittlerweile hat sich das umgekehrt.“ Zeitarbeitsfirmen beschäftigten gutausgebildete Fachkräfte „und stehen damit in direkter Konkurrenz zu den Trägern“.

Fast jeder Zweite bricht Lehre ab

Tim Koonert vom DRK wies daher auf die interne Fachkräfteentwicklung hin. So betreibe das DRK eine Pflegeschule und biete Weiterbildungsmöglichkeiten an. Man setzte darauf, „das eigene Potenzial auszubauen und den Beruf positiver zu besetzen“.

Nada Ralic, Qualitätsmanagerin bei der Diakonie, erläuterte schließlich, wie drängend die Probleme seien. „Eine etwa 40-prozentige Abbrecherquote bei den Auszubildenden bereitet Sorgen. Die Treue zum Arbeitgeber ist geringer als früher. Das Problem daran: der Prozess verstärkt sich selbst. Je mehr Fachkräfte kündigen, desto höher wird die Belastung für die übrigen und desto höher die Hemmschwelle für potenzielle Azubis, sich trotz guter Bezahlung zu verpflichten.“

Dabei sei Potenzial da, den Beruf aufzuwerten. Liga-Sprecher Schmidt: „Wir müssen uns mehr um die Pflege kümmern.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf