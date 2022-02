Soundart In Düsseldorf kommen die verrücktesten Frickler zusammen

Düsseldorf. Das Synth & Soundart-Festival im Düsseldorfer Weltkunstzimmer bietet an zwei Wochenenden Konzerte mit experimenteller Musik und Workshops.

Grund zum Feiern im Weltkunstzimmer: Am 18. und 26. Februar findet das Synth & Soundart-Festival 2022 statt. Die Besucher erwartet eine Bandbreite von „Crazy-DIY-Soundart“ (verrückt-experimenteller Umgang mit Musik) bis hin zu Synthie-Electronica. Konzerte der besonderen Art und DIY (Do it yourself)-Soundart zum Anfassen, Mitmachen und Staunen.

Plattenlabel Hauch Records gut vertreten

Sponsch, ein Experimental-Noise-Duo, bestehend aus Vincent Göttler (Neumatic Parlo) und Jasper van den Hoevel eröffnen am 18. Februar um 19.30 Uhr den Konzertabend mit ihrem Sound aus Feedback, Loops und Effektgeräten. Rauschende Soundwellen treffen auf „No-Input-Mixing“.

Im Anschluss folgen gleich vier Acts des Düsseldorfer Plattenlabels Hauch Records. Onroda (Peter Michael Witt), Rauten (Johannes Rix), Hügelmann (Jasper van den Hoevel) und Copper Beach (Mantas Kasperavicius) kommen als Quartett Ferrochrom um 20.10 Uhr zusammen und improvisieren sich durch Ambient, Krautrock und Noise. Industrial/Techno trifft auf eingängige Melodien.

Deutsch-belgisches Duo

Um 20.50 Uhr folgt das Konzert der Gruppe Solo & Wolfsdorf. Sie haben sich 2019 in Brüssel gefunden, seitdem zerschlägt das deutsch-belgische Duo gewohnte Soundstrukturen und setzt sie wieder neu zusammen. Daraus entstehen experimentelle Klanggebilde mit Lofi-Drumbeats, High-End-Noise, schiefen Gitarren- und Synthtönen, hamburgerschulischen Akkorden, Loops und Samples.

Das finale Konzert um 21.45 Uhr spielen Lviiv & Riad alias Mischa Ovtchinnikov und Riad Nassar. Sie erzählen experimentelle bis tanzbare Geschichten aus einer Sci-Fi- Welt in der Köper und Raum dem Bewusstsein keine Grenzen mehr setzen, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters.

Workshops stehen unter dem Motto „Do It Yourself“

Die Workshops am Samstag, den 26. Februar, stehen dann ganz unter dem Motto „Do It Yourself“. Um 14 Uhr startet der Einstiegsworkshop „Lo-Fi-Oscillator“ im Weltkunstzimmer. Gemeinsam wird eine Soundmaschine auf Basis von Schmitt-Triggern gebaut. Der Workshop vermittelt erstes Grundwissen über elektronischen Komponenten und bietet einen Einstieg in die Welt des Lo-Fi Sounds.

Um 17 Uhr startet der Workshop „Tief im Westen: Westcoast-Synthese im Eurorack“ mit Lukas Hermann. Der Workshop führt in grundlegende Elemente der Westcoast-Synthese (komplexe Oszillatoren, Funktionsgeneratoren, Frequenzmodulation) ein und lässt sie erklingen.

Weltkunstzimmer, Ronsdorfer Straße 77 a. An beiden Terminen gilt die 2G+ Regelung. Tickets sind unter weltkunstzimmer.loveyourartist.de erhältlich.

