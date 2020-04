In Düsseldorf „toller Zulauf bei Blutspendern“

Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können, sagt der DRK Blutspendedienst West, der auch für Düsseldorf zuständig ist. Grundsätzlich sei die Spendenbereitschaft in Düsseldorf aber gut, so Ste­phan David Küp­per, Sprecher des DRK Blutspendedienstes. Mehr noch: „Wir verzeichnen einen tollen Zulauf an Spendern. Die Leute wollen ihre Solidarität zeigen.“

Schwieriger Start ins Jahr

Das sei sehr erfreulich, vor allem da es zu Beginn des Jahres – gerade im Februar – schwieriger war, Spender zu finden. „Wir haben dann vermehrt Aufrufe gestartet“, sagt Küpper. Warum aber nun gerade jetzt mehr Spender kommen, das kann er nur vermuten. „Vielleicht liegt es daran, dass die Leute momentan einfach mehr Zeit haben – oder sich die Zeit gerade im Homeoffice flexibler einteilen können.“ Vielleicht liegt es auch daran, dass die Bürger den Einsatz von Kassierern, Pflegern und Ärzten sehen und so selbst einen Beitrag leisten und unterstützen wollen.

Weniger OPs, weniger Blut

Auch bei der Uniklinik Düsseldorf war zu Beginn der Corona-Krise ein deutlicher Rückgang der Spender zu verzeichnen, berichtet Sprecher Tobias Pott. „Wir haben dann vermehrt Aufrufe gestartet.“ Sogar in der Rheinbahn habe es Durchsagen gegeben. Seitdem sei die Spendenbereitschaft wieder gut und auf einem normalen Niveau. „Es ist genug, um uns zu versorgen“, so Pott weiter.

Auch beim Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) ist man gut aufgestellt, sagt VKKD-Sprecher Martin Schicht. Die Transfusionsbeauftragen – meistens leitende Ärzte und Anästhesisten – haben immer einen Überblick über die vorhandenen Blutkonserven. Momentan sei man dort aber allein deswegen gut aufgestellt, weil viele planbare Operationen verschoben wurden, um Kapazitäten für mögliche Corona-Patienten zu schaffen, so Schicht. Zudem habe man ein „modernes System der Blutaufbereitung“, erklärt Schicht. Dabei wird etwa bei Hüftoperationen oder anderen orthopädischen Eingriffen quasi das eigene Blut gesammelt, gereinigt und dann wieder dem Körper zugeführt. „So werden auch Blutkonserven gespart.“

Wer nun Blut spenden möchte, der muss sich an ein paar Regeln halten. Denn die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollen sich erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspendeaktion machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Wer in den vergangenen vier Wochen im Ausland war, darf ebenfalls nicht Blut spenden. Auch wer Kontakt zu einem Infizierten hatte, muss vier Wochen warten. Wer selbst infiziert und an Covid-19 erkrankt ist, muss bis acht Wochen nach Ausheilung warten, bis er wieder Blut spenden darf, heißt es auf der Blutspendedienst-Homepage.

Kein Corona-Test

Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal leider derzeit nicht betreten, heißt es weiter vom Blutspendedienst. Blutspender werden ebenfalls gebeten, wenn möglich einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen.

Ste­phan David Küp­per weist zudem noch darauf hin, dass Blutspender bei ihnen nicht auf Corona getestet werden. Für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise, so Küpper „Die Blutpräparate sind am Ende der Kette für den Patienten nicht schädlich“, so Küpper abschließend.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe. Die eigentliche Spende dauert fünf bis zehn Minuten.