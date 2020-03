Infizierter Passagier aus Abu Dhabi in Düsseldorf gelandet

Düsseldorf. Der Brite ist aus Abu Dhabi eingereist, zeigt aber trotz positivem Tests auf das Virus keine Symptome. Er wird separiert am Flughafen betreut.

Auf dem Düsseldorfer Flughafen ist am Montagmorgen ein mit dem Coronavirus infizierter Fluggast angekommen. Der Passagier war mit Etihad aus Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingereist.

Der Passagier zeigte keine Symptome, wurde aber von Mitarbeitern des Flughafens und des Gesundheitsamtes betreut. Der Brite hatte sich nach Informationen unserer Redaktion in Abu Dhabi testen lassen. Dort soll es zunächst ein negatives Ergebnis gegeben haben. Während des Fluges wurden die Behörden in Düsseldorf aber darüber informiert, dass der Brite doch positiv ist.

Der Brite wurde sofort isoliert

Der Mann wurde nach Verlassen des Flugzeuges identifiziert und im Flughafen-Gebäude sofort isoliert. Symptome hat er keine, weshalb der Transport in das Düsseldorfer Universitätsklinikum nicht nötig ist. Der Brite, der in Düsseldorf lediglich umsteigen wollte, befindet sich noch am Flughafen, wo er betreut wird.

Von Flughafen und Stadt gibt es bisher keine Stellungnahme. Nähere Informationen zu dem Mann aus Großbritannien sind nicht bekannt.