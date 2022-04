Begegnungsfest Japan-Tag in Düsseldorf kommt in altbekannter Form zurück

Düsseldorf. Das Kultur- und Begegnungsfest am Rheinufer kehrt zurück. Höhepunkt ist das Feuerwerk mit dem Motto „Miteinander für Frieden und Freundschaft”.

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie, in denen das Japan-Fest nicht stattfinden konnte, erwartet die Gäste aus dem In- und Ausland entlang der Rheinuferpromenade ein vielfältiges Angebot aus Musik, Tanz, Sport und Kulinarik sowie zahlreiche Informations- und Mitmachzelte. Auf drei Bühnen werden am 21. Mai die traditionelle Kultur sowie die moderne japanische Pop-Kultur und typische Sportarten vorgestellt. Den Höhepunkt des Festes bildet das japanische Feuerwerk, das spätabends über dem Rhein leuchten wird und sogar als Livestream zu sehen ist. In diesem Jahr wird das Feuerwerk unter dem Motto „Miteinander für Frieden und Freundschaft” stehen.

Top-Act mit einer J-Pop-Gruppe und einem einzigartigen internationalen Sound

Tausende Besucher feiern den Japantag auf der Rheinuferpromenade. Das deutsch-japanische Begegnungsfest zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher an. Die japanische Gemeinde in Düsseldorf ist mit rund 7000 Mitgliedern eine der größten in Europa. Foto: David Young/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: David Young / dpa

Wie vor Beginn der Pandemie wird die Rheinuferpromenade am Japan-Tag zur bunten Flaniermeile mit vielen Demonstrations-, Ausstellungs- und Verkaufsständen rund um die japanische Kultur, die in der Rheinmetropole besonders zu spüren ist. Auf der Live-Bühne am Burgplatz treten Kinder und Jugendliche aus Düsseldorf, als der drittgrößten japanischen Gemeinde in Europa auf. Top-Act kurz vor dem Feuerwerk ist die J-Pop-Gruppe „Charan-Po-Rantan with Kankan Balkan”. Französisches Chanson und Balkanmusik werden mit verschiedenen internationalen Genres kombiniert, was einen einzigartigen, internationalen Sound ergibt.

Daneben gibt es etliche Informationsstände rund um die japanische Kultur, Vorführungen japanischer Kampfkunst, einen Karaoke-Wettbewerb oder eine Cosplay-Modenschau. Die offizielle Eröffnungszeremonie für den 19. Japan-Tag Düsseldorf/NRW beginnt um 12.30 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Burgplatz.

Wirtschaftstag Japan findet dann wenige Tage später statt

Neben dem Kultur- und Begegnungsfest auf der Rheinpromenade findet am Mittwoch, 25. Mai, auch wieder für Fachbesucher der „Wirtschaftstag Japan” statt. Im Hotel Kö59 werden Branchenvertreter in diesem Jahr das Thema „Neue Materialien für eine nachhaltige Zukunft: Entwicklung, Verarbeitung und Recycling” diskutieren.

