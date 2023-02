Japans Außenminister zeichnet Filmmuseum Düsseldorf aus

Düsseldorf. Ministerium würdigt Leistung des Filmmuseums bei der Förderung der Freundschaft zwischen Japan und Deutschland.

Setsuko Kawahara, Generalkonsulin von Japan in Düsseldorf, verlieh Bernd Desinger, Leiter des Düsseldorfer Filmmuseums, am Dienstag eine besondere Verdienstauszeichnung. Damit würdigte das japanische Außenministerium die herausragende Leistung des Filmmuseums bei der Förderung der Freundschaft zwischen Japan und Deutschland.

Engagement für das japanische Kino

Museumsdirektor Desinger nahm die vom japanischen Außenminister Yoshimasa Hayashi ausgestellte Urkunde entgegen: „Diese Auszeichnung ist eine hohe Ehre für das Filmmuseum. Im Namen unseres gesamten Teams bedanke ich mich für diese Würdigung unseres Engagements für das japanische Kino.“ Die Vermittlung sowohl des klassischen als auch des aktuellen Films liege ihnen sehr am Herzen. „Wir freuen uns, dass wir zum Dialog zwischen den Menschen in Japan und Deutschland beitragen können.“

In Vertretung von Oberbürgermeister Stephan Keller dankte Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration, Desinger und seinem Team für die besondere Leistung und unterstrich gleichzeitig die langjährigen Beziehungen zwischen Japan und Düsseldorf. Seit 2007 schreibt die Kooperation zwischen dem Filmmuseum und dem japanischen Generalkonsulat mit den Japanischen Filmtagen„Eyes on Japan“ eine Erfolgsgeschichte. Als Ruth Jäschke (vormals japanisches Generalkonsulat, heute EKO-Haus der japanischen Kultur Düsseldorf) vor 16 Jahren fünf Filme in der Bibliothek des japanischen Kulturinstituts für eine Japanische Filmwoche auslieh, konnte sich wohl noch niemand vorstellen, dass zwölf Jahre später 5000 Besucherinnen und Besucher zu dem Filmfest in Düsseldorf strömen würden.

Festival wurde zu Düsseldorfer Institution

Der renommierte Filmkritiker Daniel Kothenschulte hielt in seiner Laudatio fest, dass „Eyes on Japan“ nicht mehr aus dem Düsseldorfer Kulturleben wegzudenken sei: „Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es selbst renommierten Filmfestivals oft nicht gelingt, ein ähnliches Programm ohne den Einsatz immenser finanzieller Mittel zu zeigen. Über die Jahre gelang es, ich kann es mir nur durch liebevolle Beharrlichkeit erklären, Kontakte zu pflegen, die dieses Festival selbst zu einer Institution gemacht haben.“ Das Festival sei heute auf Augenhöhe mit bedeutenden Institutionen.

