Coronavirus: Jetzt wird der Klima-Protest Düsseldorf digital

Fridays for Future bleibt auch in Düsseldorf während der Corona-Pandemie aktiv. Da Demonstrationen derzeit nicht möglich sind, suchen sich die Aktivisten alternative Möglichkeiten, um ihren Protest für besseren Klimaschutz zu zeigen. Der als weltweiter Aktionstag geplante Freitag, 24. April, wurde kurzerhand in einen digitalen Aktionstag umgestaltet.

„Corona zerstört uns nicht“

„Die Leute sagen, Corona zerstöre Fridays for Future. Aber das stimmt nicht“, sagt Lukas Mielczarek von der Düsseldorfer Ortsgruppe der Klimabewegung. „Wir sind nicht nicht-existent. Wir bleiben aktiv. Aber derzeit gibt es mehr interne Arbeit. Und es stimmt, dass es gerade schwieriger ist, die Menschen zu erreichen und unsere Inhalte zu präsentieren. Momentan gewinnt eben nur die Legislative“, meint er. Es sei jedoch wichtig, aktiv zu bleiben. „Die Emissionen sinken zwar gerade wegen der Krise, aber wir verlieren trotzdem Zeit, weil wir nicht in nachhaltigen Klimaschutz investieren“, kritisiert Mielczarek. „Die Emissionen sinken nicht dauerhaft.“

Lukas Mielczarek von Fridays for Future in Düsseldorf. Foto: Andreas Bretz

Den globalen Aktionstag am Freitag wolle man daher weiterhin begehen. „Da öffentliche Veranstaltungen bis August nicht möglich sind, demonstrieren wir online. Jeder soll dann ein Demo-Schild auf einem Foto hochhalten“, erklärt Mielczarek. „Wir haben auch einen Profilbildgenerator auf unserer Facebook-Seite. Damit kann man seine Solidarität mit Fridays for Future zeigen. Am Aktionstag sind alle dazu aufgerufen, ein Bild mit Demo-Schild im Netzstreik zu posten.“

Außerdem arbeite man mit dem Bundesverband der Klimabewegung an einer Aktion. „Alle Ortsgruppen sind aufgerufen Demo-Schilder zu malen und sie nach Berlin zu schicken. Die werden dort öffentlich und breitflächig ausgelegt. Das ist dann eine Demo ohne Menschen“, sagt der Klimaaktivist.

Vorbereitung auf Kommunalwahl läuft

Außerdem konzentriere sich die Düsseldorfer Gruppe derzeit vermehrt auf die anstehende Kommunalwahl am 13. September. „Wir sind gerade im Vorbereitungsprozess“, berichtet Lukas Mielczarek. „Wir haben zwar bereits erreicht, dass die Stadt den Klimanotstand ausgerufen hat und dass eine kleine Kommission Klimaschutz eingerichtet wurde, aber das genüg noch nicht. Wir schauen nun, was das nächste politische Ereignis ist, wo wir im Hinblick auf den Klimaschutz aktiv werden können und auch etwas ändern können“, betont er. „Wir wollen deswegen eine Demo vor der Wahl organisieren und Forderungen aufstellen. Dabei bevorzugen wir keine Partei. Wir wollen, dass alle Klimaschutz betreiben.“

Sollte eine Demonstration weiterhin nicht möglich sein, so wolle man wieder eine Aktion von zu Hause aus starten. „Die Leute sollen dann Fahnen und Schilder in die Fenster hängen. Darüber hinaus planen wir Talkrunden und Podiumsdiskussionen vor der Wahl. Wir bleiben also aktiv“, so Mielczarek.