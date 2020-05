Düsseldorf: „Düssel-O-Mat“ soll zur Kommunalwahl informieren

Der Jugendring plant zur Kommunalwahl den Düssel-O-Maten als Informationstool für die Düsseldorfer Bürger. Damit sollen junge Menschen motiviert werden, von ihrem Wahlrecht im September Gebrauch zu machen.

In Baden-Württemberg wurde im vergangenen Jahr bereits ein solches Tool bei der Kommunalwahl eingesetzt, so Achim Radau-Krüger, Geschäftsführer des Jugendringes. „Wir haben dann mit den Kollegen das Gespräch gesucht, weil so ein Wahlinformationstool eine tolle Sache ist. Für Bund und Länder gibt es sowas bereits, aber es wird selten für die Kommunalwahl runtergebrochen.“ Dabei sei es eine gute Möglichkeit, die ganzen Informationen rund um die Wahl aufzuarbeiten.

Tool soll vier bis sechs Wochen vor Wahl online gehen

Das Gerüst, das Plugin, haben sie dann auch aus Baden-Württemberg kostenlos bekommen. Nun wird es für Düsseldorf umgestaltet und neu gelayoutet. Vier bis sechs Wochen vor der Wahl am 13. September soll das ganze dann online gehen.

Bevor es jedoch soweit ist, haben zwölf bis 16 Jugendliche dazu in zwei achtstündigen Webinaren – Seminaren im Internet – per Videokonferenz Thesen erarbeitet. Insgesamt sind so im ersten Schritt 60 Thesen zusammengekommen, so Achim Radau-Krüger. Unterstützung haben die jungen Menschen dabei von Jonas Israel, einem externen Referenten der Landeszentrale für politische Bildung bekommen. In einem weiteren Abstimmungsprozess wurden die Thesen auf 45 eingedampft. Ziel ist, am Ende 30 Thesen zu haben.

Zwar ist das Tool für alle Altersklassen offen, dennoch orientieren sich die Thesen daran, was Jugendliche bewegt, so Radau-Krüger. Beispielthesen beziehen sich etwa auf ein Alkoholverbot in der Altstadt am Wochenende, einen Abholservice von Dokumenten an Automaten oder einen kostenlosen ÖPNV.

Düsseldorfer Parteien werden angeschrieben

Um die nötigen Informationen für das Wahlinformationstool zu bekommen, hat der Jugendring bereits zehn Parteien angeschrieben, die bei der Kommunalwahl antreten erden. „Bisher wissen wir aber noch nicht alle Parteien, die bei der Wahl antreten werden. Erst am 16. Juli gibt es die offiziellen Meldungen“, so Radau-Krüger. Dennoch habe man bereits mit dem Anschreiben angefangen. Sieben Parteien hätten sich bereits zurückgemeldet, dass sie auch an der Teilnahme am Düssel-O-Maten interessiert sind.

Radau-Krüger sagt aber auch, dass man nicht alle Parteien fragen werde. „Die NPD nehmen wir nicht mit auf. Da haben wir uns gegen entschieden. Die AfD nehmen wir nur schweren Herzens mit auf.“

Der Düssel-O-Mat ist selbst keine Wahlempfehlung, sondern dient der Information der Bürger zu den Positionen der antretenden Parteien. Neben den Düssel-O-Maten wird es eine Kandidaten-Datenbank, Videointerviews und weitere Aktionen wie den Oberbürgermeister-Check geben.

Politiker begrüßen Vorhaben des Jugendringes

Bei den Politikern kommt das Vorhaben des Jugendrings gut an. „Je mehr Informationen für Jugendliche angeboten werden, desto besser“, so der OB-Kandidat der Grünen, Stefan Engstfeld. In Zeiten von Corona seien Jugendliche ohnehin mehr im Internet unterwegs. „Wenn sie da mit wichtigen Informationen wie zur Wahl versorgt werden und so ein zusätzliches Angebot geschaffen wird, ist das super.“

Auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, OB-Kandidatin der FDP, begrüßt das Vorhaben, war sie lange im Jugendhilfeausschuss. Auch dort habe man bereits vor Jahren über so etwas nachgedacht. Im Düssel-O-Maten sieht sie zudem die Möglichkeit, dass „Interesse für die Jugend für Kommunalpolitik zu wecken“.

Der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus findet ebenfalls „alles, was hilft die Unterschiede zwischen den Parteien und Personen deutlich zu machen“ gut. Auch das es dabei vor allem um Jugendliche und mithin Erstwähler geht, begrüßt er.

„Die Idee eines Wahl-O-Maten speziell für Düsseldorf und einer Art Abgeordnetenwatch für Kandidierende finde ich außerordentlich begrüßenswert und findet unsere vollste Zustimmung“, sagt Claudia Krüger, OB-Kandidatin von „Tierschutz hier“.“ Einen großen Dank möchte ich den jugendlichen Machern zurufen, die dieses Projekt so schnell durchgesetzt haben.“