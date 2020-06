Junge steckt unter Toilettentrennwand fest

Düsseldorf. Zu einem ganz besonderen Einsatz wurde die Feuerwehr Düsseldorf im Stadtteil Angermund gerufen. Ein 7-Jähriger steckte fest.

Große Aufregung im Stadtteil Angermund: Bei dem Versuch unter einer Toilettentrennwand durchzukriechen blieb am Mittwoch gegen 14.03 Uhr ein 7-jähriger Junge stecken. Mit einer Säge konnte die Feuerwehr das Kind in einer Schule Am Litzgraben in Angermund befreien und nach einer medizinischen Untersuchung durch den Notarzt unverletzt an den Vater übergeben.

Am frühen Nachmittag erhielt die Feuerwehr einen Notruf aus einer Schule in Angermund. Auf der Jungentoilette war ein Schüler zwischen dem Boden und einer Toilettentrennwand hängen geblieben und konnte auch mithilfe der umstehenden Menschen nicht befreit werden. Der 7-Jährige steckte mittig mit der Hüfte zwischen dem Fliesenboden und der Trennwand fest.

Um das Kind aus seiner misslichen Lage zu befreien ließ der Einsatzleiter mit einer akkubetriebenen Säge ein Loch in den hinteren Teil der Trennwand schneiden. So konnte der Junge mit seinem Körper befreit werden.