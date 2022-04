Kastration-und Kennzeichnungspflicht für Freigänger-Katzen

Düsseldorf. Bei einem Verstoß gegen die seit 2016 geltende Katzenschutzverordnung der Stadt Düsseldorf fallen für die Halter bis zu 1000 Euro an.

In der Stadt gilt eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigänger-Katzen. Sie soll die Population eindämmen und so Katzen vor Krankheiten und Verletzungen schützen, die durch Revierkämpfe verursacht werden.

Für die Tiere bedeutet der Geschlechtstrieb in erster Linie Stress. Denn die unkastrierten Katzen streunen auf der Suche nach einem Partner tagelang umher, und laufen so beispielsweise Gefahr, überfahren zu werden.

Verordnung gilt seit 2016

Der Stadtrat hat bereits zum Schutz freilebender Katzen eine Verordnung erlassen, die seit Ende 2016 für das gesamte Stadtgebiet gilt. Ziel ist es, die Anzahl der Katzen zu reduzieren, dadurch Revierkämpfe zu vermeiden und so Katzen vor Verletzungen zu schützen.

Halter müssen Freigänger-Katzen eindeutig und dauerhaft, durch einen Mikrochip oder durch eine Tätowierung, kennzeichnen. Außerdem müssen Katzen in einem der Stadt geführten Register eingetragen werden. Für die Registrierung sind Daten des Mikrochips oder die Tätowier-Nummer, Name und Anschrift des Halters, vorhandene Fortpflanzungstätigkeit und Identifikationsmerkmale der Katze anzugeben. Zudem müssen Änderungen oder eine mögliche Löschung der Daten gemeldet werden.

„Unsere Fundkatzen, bei denen ein Halter zu vermuten ist, können nicht weitervermittelt werden, wenn sie nicht registriert oder gekennzeichnet sind“, sagt Timo Franzen, Leiter des Düsseldorfer Tierheims. „Es werden nur Katzen vermittelt, die bereits kastriert sind. Bei Jungtieren ist in der Schutzgebühr eine Kastration durch das Tierheim schon eingebunden.“

Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen veröffentlicht Faltblatt

In einem neu veröffentlichten Faltblatt des Institutes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen wird detailliert erläutert, warum Freigänger-Katzen zu kastrieren und zu kennzeichnen sind. Welche Vorteile eine Kastration hat und was Katzenhalter beachten müssen, wird ebenso dargestellt. Der Flyer ist in städtischen Einrichtungen, in Tierarztpraxen, in Zoohandlungen und im Tierheim ausgelegt. Auch der Katzenschutzbund Düsseldorf informiert mit einem eigenen neuen Faltblatt zum Thema. Die städtische Publikation stellt zudem Kontaktdaten und Hinweise zur Registrierung der Katzen beim Amt dar.

Hohe Strafen bei Verstößen

Ein Verstoß kann mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro geahndet werden.

Die Katzenschutzverordnung ist unter www.duesseldorf.de/umweltamt/umwelt-und-verbraucherthemen-von-a-z/veterinaerwesen/tierschutz/verordnung-zum-schutz-freilebender-katzen abrufbar und kann dort auch heruntergeladen werden..

