Keine Lockerungen: Das sagen Düsseldorfer Gastronomen

In Düsseldorf sind noch keine Lockerungen in Sicht. Kunden müssen deshalb weiter nur mit den Schaufenstern auskommen.

Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf will trotz niedriger Inzidenz noch keine Maßnahmen lockern. Das halten Handel, Gastronomie und Kultur von dem Vorhaben.

Die Stadt will trotz einer niedrigen 7-Tage-Inzidenz vorerst keine Lockerungen vornehmen. Das teilte die Stadt auf NRZ-Anfrage mit. Die Stadt vermeldete in den vergangenen Tagen rückläufige Infektionszahlen. Am Dienstag war die 7-Tage-Inzidenz sogar unter den Wert von 35 gefallen (33,8). Am Mittwoch stieg der Wert wieder leicht auf 40,4. „Gemäß Corona-Schutzverordnung könnte die Stadt, nach sieben Tagen unter dem Wert von 50, in Absprache mit dem NRW-Gesundheitsministeriums Lockerungen anstreben“, so ein Stadtsprecher. Dabei müsse aber zum einen das Infektionsgeschehen in den umliegenden Kreise berücksichtigt werden.

„Zudem sind in Düsseldorf selbst derzeit etwa 27 Prozent aller festgestellten Infektionen auf die britische Virusmutation zurück zu führen.“Aus diesem Grund werde man derzeit keine Lockerungen in der Stadt anstreben. Oberbürgermeister Stephan Keller sagt dazu: „Der niedrige Inzidenzwert ist ein Erfolg aller Düsseldorfer, die sich an die Regeln halten und so sich und andere schützen. Ich bitte Sie, dies so weiter zu führen, da ist.“

Gemischte Gefühle bei Gastronomen

Bei den Gastronomen betrachtet man die Nachricht mit gemischten Gefühlen. „Natürlich bräuchten wir eine Öffnung. Wir sind alle am Limit“, so Giuseppe Saitta, selbst Gastronom und Dehoga-Vorsitzender in Düsseldorf/Rhein-Kreis Neuss. Aber es wäre auch katastrophal, so Saitta, wenn jetzt alles hochgefahren würde und in zwei Wochen alles wieder schließen müsste.

„Wir hätten erst volle Personalkosten, dann müssten aber wieder alle in Kurzarbeit gehen. Zudem hätten wir die Kühlschränke voll. Was würde mit den Lebensmitteln passieren?“ Saitta hat auch Angst, dass es so kommen könnte wie in Italien, wo nach Lockerungen erneut ein Lockdown kam. Viele Gastronomen hätten auch weniger Sorgen, wenn die Hilfen ankommen würden, so Saitta.

Es fehle an Perspektiven

Bei den Altstadt-Wirten sehnt man sich nach der dauerhaften Öffnung, so Sprecherin Isa Fiedler. Was sie daher vor allem momentan vermisst, sind entsprechende Perspektiven. „Wir müssen zumindest mal die Möglichkeit bekommen, welche zu entwickeln“, so Fiedler, „wir brauchen einfach verbindliche Maßgaben.“ Die Düsseldorfer Filmkunstkinos bekommen bereits viele Anfragen, wann sie wieder öffnen, so Geschäftsführer Kalle Somnitz. Mit der sinkenden Inzidenz sei man jedoch auf einem guten Weg.

Es sei aber vernünftig noch ein, zwei Wochen zu warten. Dann könnte man aber schon über Lockerungen nachdenken. Laut einer Studie gelten Kino und Theater als sichere Räume, so Somnitz. Sofort aufmachen, wenn man dürfte, würde der Ufa Palast, so Sprecher Sebastian Riech. Kinos und Theater seien aber leider immer die ersten, die schließen müssten und die letzten, die wieder aufmachen dürfen.

Ausbleibende Lockerungen seien vernünftig

Frank Hermsen, Altstadt-Sprecher, hält die noch ausbleibenden Lockerungen ebenfalls für vernünftig. „Wenn wir erst öffnen und dann kurze Zeit später wieder die Geschäfte schließen müssten, würde das für sehr viel Frustration sorgen – und mehr Kosten.“ Gleichzeitig befürchtet er – sollten in Düsseldorf die Läden öffnen und in Duisburg nicht – einen Shoppingtourismus – und daraus steigende Infektionszahlen. Auch der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus sieht noch keine Lockerungen in Sichtweite. „Wir brauchen erst dauerhaft eine Inzidenz von unter 35. Erst dann können wir lockern.“ Auch ihm bereitet gerade die aggressive, britische Mutante Sorge.