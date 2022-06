Personalmangel am Flughafen Düsseldorf: Am Samstag wurden hunderte Koffer nicht ausgeladen. Passagiere mussten ohne Gepäck nach Hause fahren.

Koffer-Chaos am Flughafen Düsseldorf - Feuerwehr muss helfen

Koffer-Chaos am Flughafen Düsseldorf - Feuerwehr muss helfen

Flughafen Düsseldorf Koffer-Chaos am Flughafen Düsseldorf – Feuerwehr muss helfen

Düsseldorf. Personalmangel am Flughafen Düsseldorf: Am Samstag wurden hunderte Koffer nicht ausgeladen. Passagiere mussten ohne Gepäck nach Hause fahren.

Das Chaos am Flughafen Düsseldorf nimmt kein Ende und verlagert sich auf immer mehr Bereiche. Am Samstagabend mussten Passagiere nach der Landung ohne ihr Gepäck nach Hause fahren, weil nicht genügend Personal für die Ausladung da war. Sogar Einsatzkräfte der Flughafen-Feuerwehr mussten bei der Entladung helfen, damit die Frachträume am Sonntagmorgen frei waren für das Gepäck abfliegender Passagiere.

Hunderte ausgeladene Koffern wurden an den Gepäckbändern in der menschenleeren Ankunftshalle gelagert. Die Passagiere sollten sie am nächsten Morgen abholen. Grund dafür sind erhebliche Personalengpässe bei der Gepäckabfertigung.

Ohne Hilfe wären Flieger morgens nicht startklar gewesen

Mitarbeiter der Flughafen-Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in der Gepäckhalle des Flughafens Düsseldorf. Foto: verdi

Nur durch die Hilfe der Feuerwehr sei es möglich gewesen, dass die Flugzeuge in der Nacht ausgeladen werden konnten und am Sonntag wieder startklar gewesen sind. „Das ist ein weiterer Tiefpunkt und für den Flughafen ein massiver Imageschaden“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim.

„Einsatzbereitschaft der Feuerwehr jederzeit gewährleistet“

Der Flughafen bestätigte die Probleme: „Es ist richtig, dass der Flughafen die Dienstleister der Airlines mit einem eigenem Team aus qualifizierten Mitarbeitern bei der Gepäckausladung in Peakzeiten unterstützt“, heißt es nach einer Anfrage unserer Redaktion. „So war es auch am Samstagabend. Tatsächlich war auch die Feuerwehr ausnahmsweise unterstützend tätig.“ Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sei „selbstverständlich jederzeit gewährleistet“ gewesen. Der Flughafen betont: „Die Gepäckausladung nach der Ankunft sowie die darauf folgenden Prozesse bis zur Gepäckausgabe liegen in der Verantwortung der jeweiligen Airline und ihrem Boden-Dienstleister.“

Verspätungen wegen Gepäck bei Starts

Wegen der Personalengpässe bei den Verladern kam es in den vergangenen Wochen auch immer wieder zu verspäteten Abflügen. Die Verlader sind oft nicht in der Lage, die Koffer rechtzeitig bis zum geplanten Start in die Frachträume zu packen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf