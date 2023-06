Kritik an Bahn-Boni: Gruppe kapert Düsseldorfer Werbekästen

Das „Werbeplakat“ an einer Rheinbahn-Haltestelle am Hauptbahnhof.

Düsseldorf. Aktivisten tauschten Plakate an Straßenbahnhaltestelle am Düsseldorfer Hauptbahnhof aus und kritisieren die „Raffgier“ der Top-Manager.

Am Hauptbahnhof wurde am vergangenen Samstag ein Werbekasten an einer Rheinbahn-Haltestelle gekapert. Darin zu sehen, „Reklame“ für die Deutsche Bahn, die echter Bahn-Werbung täuschend ähnelte. Allerdings wurde „DB“ nicht mit Deutsche Bahn, sondern mit „Dreiste Boni“ ausbuchstabiert. Und in der Aufmachung eines echten Plakates war Bahn-Chef Richard Lutz abgebildet, in dessen Sakkotasche Geldscheine stecken. „Volle Züge für euch. Volle Tasche für mich“, hieß der Satire-Slogan, für den sich die Aktionsgruppe „Dies Irae“ verantwortlich zeigt. Die Plakate, die am Samstag auch in Frankfurt am Main aufgetaucht waren, wurden allerdings schnell wieder entfernt.

Bonus-Zahlen „trotz schlechter Leistungen“

Anlass der Aktion sind die Bonuszahlungen der Bahn an das Top-Management „trotz schlechter Leistungen“, wie ein Sprecher der Gruppe betont. „Alle reden von Inflationsausgleich und die oberen Führungskräfte erhalten ihn prompt. Während untere Lohngruppen nur über Zuschläge auf den Mindestlohn kommen, gönnt man sich Bonuszahlungen, als ob die Bahn ein Selbstbedienungsladen wäre. Wer hat, dem wird gegeben. Das scheint das Motto des Top-Managements der Bahn zu sein.“

Steckschlüssel aus dem Baumarkt

Den Hintergrund der Guerilla-Aktion beschreibt auch der Fließtext auf dem Plakat: „Mit einer Jahresvergütung von 2,2 Mio. Euro verdiente Bahnchef Richard Lutz in 2022 mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Nach einer Gehaltserhöhung von 7,5 % gönnte er sich noch einen Bonus von 1,26 Mio. Euro. Zudem schüttet der Staatskonzern, trotz maroder Infrastruktur, Unpünktlichkeit und verfallener Bahnhofsgebäude, einen dreistelligen Millionenbetrag an Bonuszahlungen an obere Führungskräfte und Angestellte aus. Möglich wurde dies, weil die Punkte Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit einfach mit 0 Prozent gewichtet wurden. Aber für die Beschäftigten in den unteren Lohngruppen werden sicherlich auch ein paar Krümel abfallen.“

Die Werbekästen wurden mit einem Steckschlüssel aus dem Baumarkt geöffnet und die – nicht autorisierten – Plakate „sachgerecht eingehängt und wieder verschlossen. Dabei entstand weder ein Sachschaden, noch wurden Plakate entwendet“, heißt es von der Gruppe „Dies Irae“.

