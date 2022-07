Kritik an Düsseldorfer OB: „Kommen Sie vom hohen Ross!“

Düsseldorf. Für den Umgang mit seinem Vorgänger Thomas Geisel (SPD) wird der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) heftig kritisiert.

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) feierte sich. , die auch in Düsseldorf ausgetragen wird. Ex-OB Thomas Geisel (SPD), der die EM 24 mit großem persönlichem Engagement unter seiner Amtszeit nach Düsseldorf geholt hat, durfte nicht dabei sein. Auch zur Eröffnung der Zentralbibliothek KAP1, die Geisel in seiner Amtszeit gegen Widerstände der CDU durchgesetzt hat, war er nicht eingeladen.

Torsten Lemmer, Ratsherr von Tierschutz/Freie Wähler in Düsseldorf, greift den Düsseldorfer Oberbürgermeister an. Foto: Privat

Kritisiert wurde dies am Montag in einer Pressemitteilung nicht etwa von Geisels eigner Partei, der SPD. Sondern von der Ratsgruppe Tierschutz/Freie Wähler, die mit zwei Personen im Stadtrat vertreten ist.

„Fühlen sich eure Hoheit schon als direkter Nachfolger von Jan Wellem?“

„Hat man in Aachen nicht gelernt, was sich gehört?“, fragt Ratsherr Torsten Lemmer in Anspielung auf Kellers Geburtsort. Und weiter: „Hat man als amtierender OB nicht so viel Größe, auch den einzuladen, der für die Zentralbibliothek am KAP 1 oder insbesondere für eine EM in Düsseldorf die maßgeblichen Weichen gestellt hat?“ Lemmer fragt sich auch, ob „so das Amtsverständnis eines CDU-Grünen-Oberbürgermeisters aussieht und: „Fühlen sich eure Hoheit schon als direkter Nachfolger von Jan Wellem? Vernebelt der Blick aufs Denkmal vor dem Rathaus die Sinne so sehr?“ Lemmer fordert Stephan Keller auf: „Herr Oberbürgermeister, kommen Sie von Ihrem hohen Roß runter. Sonst könnte es schon 2025 vorbei sein mit der Regentschaft aus dem Keller.“

Sollte auch Manfred Abrahams „aussortiert“ werden?

Aus dem Umfeld von Thomas Geisel ist zu hören, dass es sich bei den Nicht-Einladungen des ehemaligen Oberbürgermeisters keineswegs um Versehen handelt. Die Aussortierung von Geisel sei in einer mündlichen Vorbereitungsrunde für das EM-Event angewiesen worden. Auch der frühere Stadtkämmerer und Stadtdirektor Manfred Abrahams sei, so Geisel-Vertraute, aussortiert worden. „Dann aber habe man bemerkt, dass der Bann auch die Stadtwerke als Sponsor für städtische Events trifft. Abrahams, heute Stadtwerke-Vorstand, sei deshalb nachgeladen worden.

