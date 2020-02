Kritik an geplanten Park & Ride-Plätzen in Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf will den motorisierten Pendlerverkehr in der Stadt eindämmen – logischerweise funktioniert das nur, wenn ein großer Teil der Autofahrer überzeugt werden kann, auf alternative Verkehrsmittel wie etwa Bus und Bahn umzusteigen.

Aus diesem Grund stampft die Stadt nun Park&Ride-Plätze aus dem Boden. Die großen Stellflächen sollen entweder neu erschlossen oder aus bereits bestehenden Parkplätzen heraus erweitert werden. Fünf Flächen hat die Stadt dafür auserkoren: in Wersten an der Ickerswarder-/Münchener Straße, in Hassels an der Further Straße/Schönenkamp, am Unterbacher See, an der Heyestraße in Gerresheim und auf dem Messeparkplatz in Stockum. Die Pläne sind umfangreich und finden Zustimmung, doch nicht alle zeigen sich gänzlich zufrieden mit dem neuen Vorhaben.

Stellplätze brauchen gute Anbindung an den ÖPNV

Zustimmung gibt es vor allem von Udo Skalnik (SPD) aus der Bezirksvertretung 9. „Wir brauchen im Zuge der Umweltspuren als Unterstützung mehr Park&Ride-Plätze. In dieser Hinsicht ist bislang noch nicht genug geschehen, obwohl der Bedarf an solchen Stellplätzen definitiv vorhanden ist.“ Der P&R-Platz an der Ickerswarder Straße/Münchener Straße soll bereits ab März genutzt werden können, die Kosten für den Bau liegen bei rund 465.000 Euro.

Allerdings fahren dort nur der Metrobus M3 und die Linie SB57, eine direkte Verbindung in den Stadtkern gibt es nicht. Daher sind Shuttle-Busse geplant. Ob die jährlichen Kosten von 470.000 Euro für solche Busse sich für die Rheinbahn rentieren würden, ist derzeit unklar.

Laut Skalnik sind die Pendlerplätze am zweiten Standort an der Further Straße besser angebunden: „Dort ist man mit der 730 schnell an der S-Bahnstation in Reisholz oder Eller und somit auch schnell in der Stadt.“ Mit der Fläche der geplanten Standorte zeigt sich der SPD-Politiker dennoch etwas unzufrieden: „In Anbetracht der riesigen Pendlerströme ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchen leider viel mehr solcher Plätze“. Deshalb brachte Skalnik gestern einen Antrag in der Bezirksvertretung ein. Demnach soll geprüft werden, ob Areale an der Münchener Straße und der Further Straße erweitert werden können.

Weitere Areale im Düsseldorfer Norden denkbar

Aufreger gibt es um die Park&Ride-Plätze im Düsseldorfer Norden – allerdings nicht um das Projekt an sich. „Mit Stellflächen für die Pendler rennt die Verwaltung bei uns offene Türen ein. Wir beantragen seit 2015 Standorte für P&R-Plätze. Die wurden aber immer wieder abgelehnt“, sagt Stefan Golißa (CDU), Bezirksbürgermeister des Stadtbezirk 5. Jetzt will die Verwaltung mit einem großen Stellplatz am Messeparkplatz P2 durchstarten. Keine schlechte Idee, findet Golißa, gäbe es da nicht deutlich bessere Alternativen in naher Umgebung.

„Für den P&R-Platz an der Messe bräuchten wir extra einen Shuttle-Service, zudem braucht die Messe die Flächen bei Veranstaltungen selbst.“ Stattdessen: „Direkt an der U-Bahnhaltestelle in Lohausen gibt es eine großen Freifläche, die für Bebauung nicht genutzt werden kann. Der Ort wäre perfekt, aber scheinbar will die Stadt nicht.“ Auch am Froschenteich an der Grenze zu Duisburg wäre eine Fläche schnell gefunden – durch die direkte Nähe zu Bahnhaltestellen wäre eine schnelle Anbindung an die Innenstadt gegeben, ist Golißa überzeugt.

1000 Pkw-Plätze im Naturgebiet

Der Pendlerplatz am Gerresheimer Bahnhof wird von der Bezirksvertretung im Stadtbezirk 7 begrüßt: „Wir haben die Hoffnung, dass der Verkehr an der Dreherstraße dadurch eingedämmt werden kann“, so Bezirksbürgermeister Karsten Kunert (SPD). Der bisher geplante Platz an der Heyestraße/Gerresheim Bahnhof sei aber nur provisorisch: „Der Stellplatz ist für die nächsten drei bis vier Jahre dort vorgesehen. Danach soll der Platz an der Wendeschleife der Straßenbahn entstehen.“ Derzeit sei der Platz an der Heyestraße etwas unpassend, da dort auch ein paar Wochen im Jahr der Cirque du Soleil gastiert und die Stellfläche dann blockiert ist, so Kunert.

Am Unterbacher See bleiben die Stellplätze weiter ein Streitthema. Laut CDU-Ratsherr Christian Rütz sei es unmöglich, „das Naherholungsgebiet am Unterbacher See mit 1000 Pkw-Stellplätzen zu belasten.“ Der See sei ein schlechter Standort, da es keine vernünftige ÖPNV-Anbindung gebe und sich andere Plätze als bessere Alternative anböten: „Für Pendler, die etwa aus Erkrath und Leverkusen kommen, würde sich ein Stellplatz am Kreuz Düsseldorf-Süd besser anbieten. Dort könnte man in die Linie 785 steigen, die dann über die Umweltspur schnell in die Stadt fährt.“

Zudem beklagen die Stadtteilpolitiker allesamt, dass die Verwaltung die Bezirksvertretungen zu wenig in ihre Planungen einbeziehe.