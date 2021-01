Kündigungen am Flughafen: Verdi erhebt Vorwürfe gegen DSW

Düsseldorf. Rund 40 krankheitsbedingte Kündigungen hat der Sicherheitsdienstleister ausgesprochen. Diese sollen laut Gewerkschaft unwirksam sein.

Die Gewerkschaft Verdi erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen DSW, einen Sicherheitsdienstleister am Düsseldorfer Flughafen. Demnach soll DSW am Flughafen Düsseldorf gegenüber knapp 40 Beschäftigten krankheitsbedingte Kündigungen ausgesprochen haben.

Das Mitgliedsunternehmen des Arbeitgeberverbandes BDLS ist erst seit einem halben Jahr am Flughafen Düsseldorf für die Durchführung der Fluggastkontrollen zuständig. DSW falle aber seitdem nicht mit der Durchführung der Luftsicherheitsaufgabe, sondern etwa mit missbräuchlichem Umgang mit Kurzarbeitergeld und nun mit der Massenentlassung von Beschäftigten auf, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

Vermutete Umgehung von Betriebsvereinbarung

Der Start von DSW am Flughafen Düsseldorf – durch Betriebsübergang zum 1. Juni 2020 – fiel genau in die Zeit der Kurzarbeit. Der vorherige Sicherheitsdienstleister Kötter Aviation hatte bereits zum 1. April 2020 mit dem Betriebsrat, so Verdi, eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit abgeschlossen, die sogar mit Zustimmung von DSW zustande kam und bis zum 31. März 2021 gültig ist. Der damalige Geschäftsführer von Kötter Aviation, Peter Lange, wurde ab dem 1. Juni 2020 Geschäftsführer von DSW und hatte diese langfristige Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit in Personalunion für beide Unternehmen verhandelt.

Der Betriebsrat hat in dieser Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit laut Verdi den Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen durchgesetzt und damit die Arbeitsplätze vorerst bis zum 31. März 2021 für alle Beschäftigten gesichert. „Bei den aktuellen Kündigungen handelt es sich aber nicht um betriebsbedingte Kündigungen, sondern um krankheitsbedingte Kündigungen“, so Gewerkschaftssekretär Özay Tarim, der vermutet, dass DSW, ein Tochterunternehmen des Osnabrücker Unternehmens Piepenbrock, somit „Personalabbau durch die Hintertür“ betreiben möchte. Der Gewerkschaftssekretär gibt aber zu, dass das sehr schwer zu beweisen sei. Dennoch gebe es einige Unstimmigkeiten.

Probleme mit Kurzarbeitergeld

Schon sehr früh im Kurzarbeitszeitraum hatte der Betriebsrat festgestellt, dass DSW die im Dienstplan vorgesehenen Arbeitszeiten im Krankheitsfall unzulässigerweise mit Kurzarbeitergeld abrechnet. Nach einer Anzeige durch Verdi und der Überprüfung durch die Agentur für Arbeit stellte plötzlich DSW die Lohnabrechnungen ab November 2020 um.

„Jetzt werden die Krankentage richtigerweise differenziert auf den Lohnabrechnungen aufgelistet und auch vergütet. Für uns stellt sich hierbei die Frage, ob die krankheitsbedingten Kündigungen einen Zusammenhang mit der Überprüfung der Agentur für Arbeit haben“, so Tarim. Er vermutet, dass da bis vor Kurzem die Krankentage ausschließlich mit Kurzarbeitergeld abgerechnet wurden, DSW nun versuche, Lohnfortzahlungskosten im Krankheitsfall einsparen zu können. Diese Möglichkeit gebe es aber nun nicht mehr.

Entlassungen nach Ansicht von Verdi unwirksam

Doch nicht nur das kommt der Gewerkschaft seltsam vor. Voraussetzung bei Massenentlassungen sei etwa eine Anzeigepflicht vom Arbeitgeber bei der Agentur für Arbeit, bevor eine gesetzlich vorgeschriebene Anzahl an Kündigungen ausgesprochen werden kann, sagt Tarim weiter. Dies sei durch das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) im Paragraph 17 eindeutig geregelt.

„Wir bestreiten mit Nichtwissen, dass Piepenbrock/DSW vor Ausspruch der insgesamt knapp 40 Kündigungen der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit in Düsseldorf eine entsprechende Massenentlassungsanzeige erstattet hat. Jedenfalls hat DSW dem Betriebsrat keine Abschrift der Mitteilung (Massenentlassungsanzeige) zugeleitet“, so der Gewerkschaftssekretär. Auch habe DSW laut Verdi kein Konsultationsverfahren durchgeführt. Damit wären laut Verdi die Kündigungen unwirksam.

Die Gewerkschaft hat zu allen betroffenen Mitarbeitern Kontakt und diesen Vorgang angezeigt. Doch nicht nur die Betroffenen machen sich Sorge. „Natürlich fragt sich auch der Rest der Mannschaft, wie es weitergeht“, so Tarim.

Von Piepenbrock gab es keine Stellungnahme zu dem Vorgang, da es sich um ein „laufendes Verfahren“ handele.