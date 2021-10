Lage an Sicherheitskontrolle am Flughafen spitzt sich zu

Am Flughafen Düsseldorf gab es am Freitag, 29. Oktober, erneut lange Schlangen in der Abflughalle.

Düsseldorf. Am Freitag zum Beginn des langen Wochenendes eine Stunde Wartezeit für genervte Passagiere. Eine Sicherheitsmitarbeiterin ist zusammengebrochen.

Am Flughafen Düsseldorf hat sich die Lage bei der Sicherheitskontrolle für abfliegende Passagiere erneut zugespitzt. So gab es zum Start des langen Wochenendes seit Freitag Mittag lange Schlange vor den Sicherheitsschleusen und Wartezeiten von einer Stunde. Das Luftsicherheitspersonal ist komplett überlastet. Eine Mitarbeiterin der Fluggastkontrolle ist laut Gewerkschaft Verdi Freitag am frühen Abend an ihrem Arbeitsplatz zusammengebrochen und musste von Sanitätern behandelt werden.

Verdi: Zustände sind untragbar

Für Tarim Özay, Gewerkschaftssekretär bei der Gewerkschaft Verdi und zuständig für die Mitarbeitenden bei der Fluggastkontrolle, ist der Zustand nicht mehr tragbar. „Die Luftsicherheitsassistenten arbeiten im Akkord an der Belastungsgrenze“, sagte er am Freitag Nachmittag. „Das hat mit der Erfüllung einer hoheitlichen Aufgabe nichts zu tun.“ Nach Tarims Angaben sei die Situation für die Luftsicherheitsassistenten an den Kontrollstellen und auch für die Passagiere schlimmer als zuvor. Alleine am Freitag Nachmittag fehlten nach seiner Aussage 60 Mitarbeiter an den Kontrollstellen, „mindestens“, wie er sagt.

DSW stellt zu wenig Personal

Dabei gibt es schon seit Monaten Probleme bei der Fluggastkontrolle, die im Auftrag der Bundespolizei durchgeführt wird. Das zuständige Sicherheitsunternehmen DSW hat immer wieder viel zu wenig Personal am Flughafen im Einsatz. Zu Spitzenzeiten kam es daher in den vergangenen Monaten immer wieder zu langen Schlangen in der Flughafen-Halle und Wartezeiten für genervte Passagiere von teils mehr als 40 Minuten. Am Freitag lagen die Wartezeiten bei bis zu einer Stunde.

Für die Herbstferien hatte DSW zusätzliche Maßnahmen gestartet, um die Situation zu entspannen. So wurde zusätzliches DSW-Personal nach Düsseldorf beordert, Prämien für Wochenend-Dienste für dienstmachende Mitarbeitende ausgelobt. Außerdem wurden in Schulung befindliche, noch nicht komplett ausgebildete Mitarbeiter eingesetzt.

DSW-Geschäftsführer musste schon gehen

Wirklich besser wurde es nicht. Auch in den Herbstferien gab es lange Schlangen von Fluggästen, die auf ihre Sicherheitskontrolle warten mussten und weit überdurchschnittlich hohe Wartezeiten. Das führte vor eineinhalb Wochen sogar zur sofortigen Abberufung des für Düsseldorf zuständigen DSW-Geschäftsführers. DSW hatte in einer Mitarbeiter-Info eine Restrukturierung in Düsseldorf versprochen.

Überlastungsanzeigen der Luftsicherheitsassistenten

Auch das Bundesinneministerium, zuständig für die Bundespolizei und damit für die Fluggastkontrollen am Düsseldorfer Flughafen, ist über die Situation informiert und alles andere als zufrieden. Offizielle Kritik an der Situation am Flughafen gibt es vom Innenministerium aber nicht. Verdi dagegen zeigte sich am Freitag völlig unverständlich, dass Bundesinnenministerium und Bundespolizei als Auftraggeber dieser Situation am Düsseldorfer Flughafen zusehen ohne ernsthafte Konsequenzen zu ziehen. Für Tarim ist wahrscheinlich, das einige der Luftsicherheitsassistenten am Freitag oder Samstag sogenannte Überlastungsanzeigen schreiben werden. Das ist der Hinweis an den Arbeitgeber mit der Kernaussage, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der Arbeitsleistung in einer konkret zu beschreibenden Situation gefährdet ist, und Schäden zu befürchten sind.

