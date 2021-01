Langenfeld: Junge angefahren und durch die Luft geschleudert

Ein Junge wurde am Donnerstagabend in Langenfeld angefahren und kam ins Krankenhaus (Symbolbild).

Langenfeld. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Langenfeld ist ein 14-Jähriger schwer verletzt worden. Der Fahrer flüchtete, die Polizei fahndet.

Ein 14 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagabend von einem Auto in Langenfeld im Kreis Mettmann angefahren und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Er wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei fahndet nach der Fahrerin oder dem Fahrer und erbittet Hinweise.

Der Junge wollte am Donnerstag die Kreuzung Schneiderstraße/ Kronprinzstraße in Langenfeld überqueren und war dabei von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer flüchtete mit dem Fahrzeug nach dem Unfall „ohne jede Verzögerung“ - die Suche nach ihm oder ihr blieb bis zum Freitagmorgen erfolglos.

Polizei Langenfeld fahndet nach einer unbekannten Person

Die Polizei suche weiter nach der unbekannten Person, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Der 14-Jährige kam in ein Krankenhaus. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02104-9826310 entgegen. (dpa/red)

