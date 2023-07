Letzte Generation-Aktivisten blockieren Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf. Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ haben sich auf dem Düsseldorf Airport festgeklebt. Reul: „Keine Aktivisten, sondern Kriminelle“.

Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben am Donnerstagmorgen den Düsseldorfer Flughafenblockiert. Sieben Menschen hätten sich gegen 6 Uhr auf dem Vorfeld des Flughafens festgeklebt, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Airports wurde der Flugverkehr „zeitweise eingestellt“.

Laut Webseite wurden mehrere Ankunftsflüge zum Flughafen Köln/Bonn umgeleitet, Abflüge verspäteten sich. Gegen 7.30 Uhr sei die Nordbahn wieder freigegeben worden. Wie viele Flüge von der Protestaktion betroffen waren, konnte eine Flughafen-Sprecherin zunächst nicht sagen. Ein Reisender sagte gegenüber unserer Redaktion, dass sein Flug über eine Stunde lang auf dem Rollfeld stand. Die Diskussionen im Flieger drehten sich natürlich um die Frage, wie die Aktivisten auf das Flughafengelände kommen konnten.

„Letzte Generation“ blockiert Düsseldorfer Flughafen: Reul kritisiert die Aktion

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) kritisierte die Protestaktionen. „Diese Klima-Chaoten sind keine Aktivisten, sondern Kriminelle“, sagte Reul in Düsseldorf. „Flugzeuge, die die Landung abbrechen müssen, Familien, denen man den Start in den Urlaub verderben will - das hat rein gar nichts mit legitimen Protest zu tun. Wer da mitmacht muss wissen: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr und Nötigung sind Straftaten.“

Der Flugbetrieb am Flughafen Düsseldorf war am Donnerstagmorgen stark eingeschränkt. Foto: David Young / dpa

Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten hatten nach eigenen Angaben einen Zaun durchtrennt, um auf das Vorfeld zu gelangen. Damit werde die Fahrt der Flugzeuge zur Startbahn blockiert, hieß es weiter. Die Bewegung protestiere damit „gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise“. Eine große Zahl von Einsatzkräften war nach den Beobachtungen eines dpa-Fotografen vor Ort.

Die Polizei habe angefangen, die Menschen von dem Vorfeld zu lösen, sagte der Polizeisprecher. Der Einsatz werde noch eine Weile andauern.

Auch am Hamburger Flughafen waren Personen auf dem Rollfeld festgeklebt

Am Hamburger Flughafen gab es am Donnerstag eine ähnliche Aktion. Zum dortigen Ferienstart hätten sich mehrere Menschen auf dem Rollfeld festgeklebt, teilte die Letzte Generation mit. Der Flughafen Hamburg schrieb am Morgen auf Twitter, der Flugbetrieb sei unterbrochen, weil sich unbefugte Personen Zutritt zum Gelände verschafft hätten. Auch hier gelangten die Menschen nach eigenen Angaben über den Sicherheitszaun auf das Gelände. Mittlerweile ist der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen wieder aufgenommen worden. (dpa, red)

Die Bundespolizei ist mit einem Großaufgebot am Flughafen Düsseldorf. Foto: David Young / dpa

