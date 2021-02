Linke will 50 Cent Mitsprache für Düsseldorfer

Düsseldorf. Linkspartei will die Basisdemokratie in der Stadt stärken. Mehr als 30 Anträge für den Rat. Förderung für Kunstvereine und Initiativen verlangt.

Die Düsseldorfer Linkspartei geht voll in die Oppositions-Offensive. Für die Ratssitzung am Donnerstag hat die Fraktion mehr als 30 Anträge formuliert. Besonders wichtig ist den Linken dabei der Fokus auf die Basisdemokratie. Stichwort Bürgerbeteiligung: Im Antrag wird von „echter demokratischer Teilhabe auch zwischen den Wahlterminen“ geschrieben. Die Linken stellen sich eine Mitsprache aller Düsseldorfer vor. Dabei wird eine feste Summe in den Haushalt eingestellt, über deren Verwendung die Einwohnerschaft eigenständig entscheiden kann.

Projekte aus der Einwohnerschaft

„Die Rede ist nicht von irgendwelchen Mammutprojekten, die über zehn Jahre dauern, sondern kleine lokale Initiativen, sei es ein inklusives Straßenfest oder die Umgestaltung eines Platzes“, erklärt Fraktionssprecherin Julia Marmulla. Die Linken wollen 50 Cent Beteiligung pro Bürger, das würde, so Marmulla, der Stadt insgesamt also 322.500 Euro kosten. „Und es wäre echte Teilhabe.“

Die Fraktion nennt im Antrag die Stadt Wuppertal, die in Sachen Bürgerbeteiligung offenbar Vorbildfunktion hat. Den Wuppertalern werde „eine breite Mitbestimmung und -wirkung am Haushalt ermöglicht“. Vorgaben von städtischer Seite seien neben einer Kostenobergrenze vor allem die Umsetzbarkeit durch die Stadt innerhalb von zwei Jahren sowie der Beitrag zum Wohl der Einwohner. Parallel zur Prüfung durch die Verwaltung könnten in einer Bürgerwerkstatt die Ideen gemeinsam diskutiert werden. Die endgültige Auswahl erfolge dann über eine Online-Abstimmung.

Freie Kulturszene soll mehr Förderung erhalten

Die Basis nicht vergessen: Das wünscht sich die Linkspartei auch in Sachen Kulturpolitik von der Stadt. Noch am Montag gab die Stadtspitze bekannt, dass für die Rheinoper im diesjährigen Haushaltsplanentwurf ein Zuschuss von rund 33,4 Millionen Euro eingeplant werde. „Wir müssen aufpassen, dass nicht nur die Kleinen der Corona-Krise zum Opfer fallen“, warnt Julia Marmulla. Ihre Partei fordert einen Rettungsfond in Höhe von 80.000 Euro für die Betriebskosten der Kunstvereine- und initiativen. „Die Vereine aus der Off-Kultur-Szene wie das Damenundherren oder die Brause wurden in der Vergangenheit schon häufig Opfer städtischer Ignoranz“, sagt Marmulla. „Das muss sich ändern.“

Als weiteres „Leuchtturmprojekt“ fordern die Linken ein „kommunales Handlungskonzept gegen Rassismus und Rechtsextremismus“. In dem Antrag heißt es, dass „der Rat der Stadt Düsseldorf Mittel für mindestens zwei Vollzeitstellen für zwei Jahre in den Haushalt stellt, um das Konzept zu erarbeiten und umzusetzen“. Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus sei eine gesellschaftliche Daueraufgabe., heißt es in der Begründung. Sie dürfe nicht nur in Gremien stattfinden. Und: Das Jahr 2020 habe mit dem Aufkommen der Corona-Leugner „weitere Akteure am rechten Rand hervorgebracht“.