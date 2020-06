Lkw-Fahrer fuhr Schlangenlinien: Mehr als drei Promille

Foto: Frank May / picture alliance

Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Autofahrer auf einem Rastplatz an der Autobahn 3 gestoppt (Symbolbild).

Erkrath. Die Polizei hat auf der A3 einen Lkw-Fahrer gestoppt, der mit seinem 20-Tonner in Schlangenlinien fuhr. Seinen Führerschein ist der Mann nun los.

Mit einem Blutalkoholwert von mehr als drei Promille ist am späten Dienstagvormittag auf der A3 bei Erkrath ein Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Der 42-Jährige war zuvor mehreren Verkehrsteilnehmern wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen: Er fuhr Schlangenlinien und stieß mit seinem 20-Tonner in der Dauerbaustelle am Kreuz Hilden gegen mehrere Baken.

Die Polizei stoppte den Lkw-Fahrer auf dem Rastplatz Stinderhof. Das Atemtestgerät zeigte einen Wert von mehr als 3,00 Promille an. Von dem Mann wurde eine Blutprobe genommen. Seinen Führerschein musste der 42-Jährige abgeben.

Ab einem Wert von 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration gelten Verkehrsteilnehmer als absolut fahruntüchtig. (mit dpa)