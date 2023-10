Lob an die Düsseldorfer Stadtgesellschaft – und die Polizei

Der Demo-Tag am Samstag in Düsseldorf hatte es in sich, Stadt und Behörden reagierten angemessen.

Dieser Samstag war anstrengend für alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die Humanität nicht mit Füßen treten. Am Frankenplatz verstreut die AfD ihr Gift, indem sie plump-rassistisch gegen eine Großunterkunft am Kennedydamm Stimmung macht. Bei der bundesweit größten Pro-Palästinenser-Demo wird viel skandiert und von einigen Leuten eine beispiellose Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober weitgehend verschwiegen. Das alles muss eine Stadtgesellschaft ertragen – so lange keine Straftaten passieren, besteht das Recht auf Versammlungsfreiheit. Die Stadtgesellschaft reagierte besonnen, die Polizei auch. Den zahlreichen Einsatzkräften gebührt daher großes Lob.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf