Lockere Stimmung im Impfraum der Düsseldorfer Arena

Düsseldorf. In Düsseldorf haben am Montag in der Arena die Impfungen der Rettungsdienstmitarbeiter und der über 80-Jährigen begonnen.

Vor etwa zwei Monaten konnte das Impfzentrum in der Arena für offiziell startbereit erklärt werden. Damit begann das große Warten auf den Impfstoff. Am Montag nun konnten die ersten Impfungen in der Arena verabreicht werden. Bisher waren Impfungen nur in den Pflegeheimen vorgenommen worden.

Zum Start des Arena-Betriebes gaben Oberbürgermeister Stephan Keller, Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, Feuerwehrdezernentin Helga Stulgies und Carsten König, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, eine Pressekonferenz. Kleiner war der Raum geworden, der der Veranstaltung an diesem eisigen Wintertag eingeräumt werden konnte. Das im Dezember genutzte Foyer hatte den Betrieb bereits aufgenommen, beherbergte Anmeldestände und den Filmraum. „Ich freue mich außerordentlich“, erklärte Keller, „dass wir endlich beginnen können, breite Teile der Bevölkerung zu impfen“. Die Impfungen stellten eine Möglichkeit da, die nun schon so lange andauernde Pandemie endlich zu beenden, so der OB.

2400 Impfungen sollen täglich verabreicht werden

Um 14 Uhr sollte es losgehen mit der Gruppe der über 80-jährigen. Bis dahin allerdings waren Rettungskräfte dran, die sich noch relativ vereinzelt durch die Einrichtung bewegten. 2400 Impfungen sollen ab jetzt täglich verabreicht werden können, sofern ausreichende Mengen des Impfstoffes geliefert werden. Wann das passiert, steht noch aus. Am ersten Tag sollten der Terminlage nach 534 Düsseldorfer ihre Impfung erhalten, davon 480 Bürger über 80 Jahren – so viele werden es vorerst täglich sein.

Dass dies wegen der Witterungsverhältnisse am Montag eventuell nicht klappen würde, hatte man bedacht: „Bürger, die durch den Schneefall heute nicht kommen können, dürfen morgen kommen und ihre Impfung erhalten“, erklärte Carsten König, „Der aufgetaute Impfstoff kann auch dann noch genutzt werden. Es wird kein Impfstoff verschwendet“.

Aufklärungsvideo vor der Impfung

Präsentiert wurde auch das Aufklärungsvideo, das allen Besuchern vor ihrer Impfung erklären soll, wie der Ablauf im Zentrum aussieht, wie die Impfung funktioniert und was mögliche Risiken und Nebenwirkungen sind, die beachtet werden müssen. Das animierte Video ist außerdem durch englische Untertitel und Gebärdensprache ergänzt. Im Anschluss konnten Pressevertreter den Weg durch die Einrichtung an der Seite von Rettungskräften der Feuerwehr mitverfolgen, die an diesem Morgen ihre Impfung erhielten.

Einer davon ist Michael Pister, der wegen seiner Aufgaben als Notfallsanitäter auch impfberechtigt ist. „Ich hatte heute Morgen bis Sieben Uhr noch eine 24-Stunden-Schicht“, erklärt der 45-jährige Feuerwehrmann. Einige seiner Kollegen sind auch hier. Aus dem vorgeschriebenen Abstand grüßen sie sich, scherzen miteinander. „Wir hatten heute Morgen noch zusammen Dienst.“

Gute Anbindung zur Arena

Nach Anmeldung und Film geht Pister direkt in den Impfraum. Dort herrscht lockere Stimmung. Thomas Meyer (68), der sich als Kinderchirurg im Ruhestand freiwillig gemeldet hat, um als Impfarzt zu helfen, macht einen Fußballwitz. Dazu lädt der Stadionausblick in dem sonst als Loge fungierenden Raum ein. Ruckzuck ist Pisters erste Dosis verimpft und Meyer zeigt den neugierigen Journalisten das etwa daumengliedgroße Fläschchen mit dem Biontech-Pfizer-Schriftzug.

Danach geht es in den Warteraum, 30 Minuten Wartezeit werden empfohlen. Pister überlegt schon, wie er sein Verlassen der Arena mit den Abfahrtszeiten der U-Bahn abpasst. „Die Anbindung hier ist sehr gut“, lobt er.