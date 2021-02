Eisrettung Mann bricht in Eis ein: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Düsseldorf. In den Urdenbacher Altrhein in Düsseldorf ist ein Mann eingebrochen. Eine Passantin hörte die Hilferufe und wählte sofort den Notruf.

Die Feuerwehr Düsseldorf hat einen Mann gerettet, der am Donnerstagvormittag im Bereich des Urdenbacher Altrheins in Garath in ein überflutetes Gebiet eingebrochen war.

Bemerkt hatte gegen 11.10 Uhr und wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften aus und erhielt aus der Luft Unterstützung von einem Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera. Mithilfe dieser Kamera konnte der 49-Jährige schnell gefunden werden.

Feuerwehr erreicht den Mann mit Booten

Die Feuerwehrleute erreichten den Mann mit zwei Booten und konnten ihn laut Angaben der Feuerwehr mit vereinten Kräften aus dem hüfttiefen und eiskalten Wasser retten. Der stark unterkühlte Sportler hatte sich bereits die nasse Kleidung im Wasser ausgezogen und kam sofort in einen Rettungswagen. Der Notarzt untersuchte den Mann vor Ort, der im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus kam. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Mann bereits mehr als eine halbe Stunde im Wasser, bis eine Spaziergängerin auf die Hilfeschreie aufmerksam wurde.



Die Feuerwehr macht noch einmal auf die Gefahren aufmerksam, die Eisflächen darstellen. Beim Betreten besteht Lebensgefahr. Grundsätzlich gilt, dass Eisflächen nicht betreten werden dürfen, es sei denn, sie sind dafür freigegeben.