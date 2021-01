Mann schlägt Rheinbahn-Busfahrer und raubt Wechselgeld

Düsseldorf. Ein Busfahrer der Rheinbahn macht gerade Pause, als ein Unbekannter ihn angreift und schlägt. Er raubt die Kasse und flüchtet.

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend den Fahrer eines Rheinbahnbusses überfallen und auf ihn eingeschlagen. Laut Polizei flüchtete er anschließend mit der Wechselgeldkasse.

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge machte der 37-jährige Busfahrer der Linie 721 an der Haltestelle Gothaer Weg in Vennhausen gegen 19.20 Uhr gerade Pause. Hierbei hatte er die vordere Tür des Busses geöffnet. Plötzlich griff ihn ein Unbekannter an und schlug auf ihn ein. Der Mann entriss dem Fahrer die Wechselgeldtasche und flüchtete. Der Busfahrer versuchte noch dem Täter zu folgen, stürzte jedoch zu Boden.

Polizei sucht Zeugen der Tat

Der Täter wird zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters, dessen Fluchtrichtung oder Aufenthaltsort geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211- 870 0.