Vater soll Freund der Tochter in die Tiefe gestoßen haben

Düsseldorf. Ein Mann ist nach einem Streit aus einem Fenster gestürzt. Es besteht der Verdacht, dass der Vater seiner Freundin ihn gestoßen hat.

Ein Mann ist am Montagabend bei einem Sturz aus einem Wohnungsfenster schwer verletzt worden. Zuvor war es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oberbilk zu einem Streit zwischen ihm und einem weiteren Mann gekommen. Laut Polizei bestehe der Verdacht, dass der 50-Jährige den 28 Jahre alten Mann aus dem Fenster gestoßen haben könnte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen in der Wohnung an der Siemensstraße der 50 Jahre alte Mann und der Freund seiner Tochter in einen Streit geraten sein. Infolgedessen stürzte der 28-Jährige rücklinks aus einem Fenster und fiel elf Meter in die Tiefe, so die Polizei. Das Fenster sei geöffnet gewesen. Zeugen hätten Schreie gehört.

28-Jähriger wird schwer verletzt und notoperiert

Er wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht und notoperiert. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der 50-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und wird heute noch dem Haftrichter vorführt. Er schweige zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er den 28-Jährigen umbringen wollte und will gegen ihn Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragen. Worum es bei dem Streit am Montag gegangen sein könnte, wollten die Ermittler aus taktischen Gründen nicht sagen.

Die Mordkommission wendet sich an die Öffentlichkeit und bittet Zeugen, die die Tat gesehen haben und Angaben machen können, sich unter Telefon 0211-8700 zu melden.