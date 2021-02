Massenandrang: Düsseldorfs Friseure schon fast ausgebucht

Düsseldorf. Die Nachricht von der Öffnung am 1. März sorgt in der Branche für einen Massenandrang der Kunden. Mitarbeiterinnen berichten von Tränen.

Der Lockdown wurde verlängert, aber es gelten Ausnahmen. Eine Nachricht, die bei den Düsseldorfer Friseuren für Erleichterung sorgt, denn ab 1. März dürfen sie wieder arbeiten. Viele sind bereits jetzt schon auf lange Zeit ausgebucht.

„Seit gestern die Öffnung bekannt gegeben wurde, gibt es eine Flut an E-Mails. Wir versuchen das abzuarbeiten und haben schon eine Rufumleitung in zwei unserer Geschäfte eingerichtet“, berichtet Friseurmeister Stefan Lupp, in der Branche bekannt als Lupo, und Besitzer von Läden in Oberkassel und Carlstadt. „Die Telefone stehen seit sieben Uhr morgens nicht mehr still.“ Bei Instagram und per Mail kläre er die Leute auf, dass sie auf eine Warteliste gesetzt und zurückgerufen werden. „Da stehen jetzt schon mehr als 300 Leute drauf, Tendenz steigend“, so Lupo. „Ab morgen telefonieren wir die Warteliste mit drei Telefonen ab. Gleichzeitig bereiten wir auch unsere Azubis auf die Prüfungen vor.“ Es sei schwer, das alles von Null auf Hundert zu organisieren, gibt er zu. „Aber wir sind natürlich sehr froh, dass die Leute wieder zu uns kommen möchten.“

Von der Würde des Menschen

Das Gefühl teilt auch der Bilker René Krombholz, Friseurmeister und Sprecher der Düsseldorfer Friseurinnung: „Wir freuen uns in erster Linie, dass wir wieder öffnen dürfen. Wir appellieren an unsere Mitgliedsbetriebe, die verschärften Hygienemaßnahmen einzuhalten“, betont Krombholz. „Viele Branchen schauen etwas missgünstig auf uns, was ich verstehe. Aber in unserer Branche gibt es wenig Gewinne. Ein Unternehmer geht mit deutlich weniger als 2000 Euro nach Hause.“ Das wisse auch die Politik und habe den Betrieb daher wieder zugelassen, erklärt der Innungssprecher. „Die Menschen haben ja auch ein Hygienebedürfnis. Und wie Markus Söder sagte, hat das auch etwas mit der Würde der Menschen zu tun. Den Satz fand ich gut von ihm.“

„Seit gestern acht Uhr ging es am Telefon und bei WhatsApp los. Vorm Laden standen auch schon Leute“, erzählt Friseurmeisterin Dominique Aretz. Viele Kunden fragen, ob sie FFP2-Masken tragen müssen und ob man einen eigenen Kittel mitbringen müsse. „Die Leute wollen mir halt keine Probleme bereiten“, sagt Aretz, die auch Gesellenprüfungsvorsitzende der Innung ist und ihr Geschäft an der Himmelgeister Straße in Bilk hat. „Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder aufmachen können. Es sind auch ein paar Tränen geflossen, gerade bei älteren Kundinnen.“ Für die ersten drei Wochen sei sie auch bereits ausgebucht.

Das Telefon steht nicht mehr still

Auch bei Alessandro Braia, stellvertretender Obermeister der Innung, steht das Telefon nicht mehr still: „Am Mittwochabend ging es los. Für die ersten zwei Wochen bin ich gut beschäftigt. Ich bin heute Morgen gar nicht von zu Hause weggekommen bei den ganzen Anrufen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wie wieder aufmachen dürfen“, sagt Braia, der sein Friseurgeschäft in Flingern an der Grafenberger Allee hat.

„“, berichtet auch Friseurmeister Apostolos Bailas aus Düsseltal. „Es ist die Hölle los, aber wir sind alle sehr sehr froh, dass es wieder losgeht. Ich habe aber auch einen kleinen Shitstorm bekommen, weil andere Branchen noch nicht wieder aufmachen dürfen“, berichtet er. Er sei nun auf mindestens zwei Monate, wenn nicht sogar drei, ausgebucht, so Bailas. „Heute bin ich um acht Uhr aufgewacht und hatte schon mehr als 100 Anrufe in Abwesenheit. Da war dann die Frage, wie ich die Termine vergebe.“ Dafür wendet er nun das gleiche Schema, wie beim ersten Lockdown an: „Zuerst kommen die dran, die schon im Dezember vor dem Lockdown einen Termin hatten, der aber abgesagt werden musste. Dann kommen die Stammkunden. Und dann die ganzen anderen Anrufer. Ich werde sicher Überstunden machen und auch an meinen freien Tagen arbeiten“, so Bailas.

Handwerkskammer begrüßt Öffnung

Die Handwerkskammer Düsseldorf begrüßt die Öffnungen für Friseure. Präsident Andreas Ehlert: „Dies ist das angemessene Ergebnis für die Ausarbeitung konsequenter Hygienekonzepte und umfangreicher Investitionen in die Salons. Unsere Friseure stehen mit dem Rücken zur Wand. Der gestrige Beschluss von Bund und Ländern ist das dringend erwartete Signal, auch noch die letzte Wegstrecke im Lockdown durchzuhalten.“