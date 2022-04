Die Polizei hat am Düsseldorfer Bahnhof Personen nach verbotenen Waffen kontrolliert.

Polizeikontrolle Mehr Verstöße in Waffenverbotszone Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf. Die Polizei zieht von ihrer Kontrolle der Waffenverbotszone im Düsseldorfer Hauptbahnhof Bilanz. Die Anzahl der Verstöße stieg im Vergleich.

Am Wochenende wurden am Düsseldorfer Hauptbahnhof 30 Personen in der Waffenverbotszone erwischt. Gegen 15 Personen wurde laut Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Die Bundespolizei hatte von Freitag (22. April) bis Sonntag (24. April) je von 16 bis 6 Uhr eine entsprechende Waffenverbotszone im Bereich eingerichtet und stichprobenartig kontrolliert.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 18 Messer, 8 Pfeffersprays, eine Co²-Pistole, eine Feile, ein Teleskopschlagstock, ein Schlagring sowie ein Schraubendreher gefunden. Außerdem führte die Polizei rund 250 Aufklärungsgespräche und sprach von einer guten Resonanz auf die Aktion.

Vergleich der Waffenverbotszone zu den Vorjahren

In den vergangenen Jahren wurden bereits im Düsseldorfer Hauptbahnhof eingerichtet. 2018 gab es dabei 13, im Jahr 2020 gab es zehn Verstöße. Die Polizei erklärt deshalb einen Anstieg beim Mitführen von gefährlichen Gegenständen.

Die Behörden warnen, dass durch Alkohol- oder Drogeneinfluss die Hemmschwelle sinke und die . Die Kontrolle in der Waffenverbotszone solle daher ein Zeichen gegen Gewalt setzen. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf