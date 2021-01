Merz ist beliebt in der Düsseldorfer CDU

Düsseldorf Viele aus der CDU-Basis wünschen sich Friedrich Merz als Parteivorsitzenden. Doch damit scheint die Kanzlerfrage nicht beantwortet.

Die CDU wählt am Samstag, 16. Januar, auf ihrem digitalen Parteitag ihren neuen Parteivorsitzenden. Anschließend wird die Wahl per Briefwahl bestätigt. Die Düsseldorfer CDU hat – anders als 2018 – keine Empfehlung für den Vorsitz ausgegeben. Doch Friedrich Merz kann sich hoher Beliebtheit erfreuen und wird von vielen gegenüber NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Außenpolitiker Norbert Röttgen bevorzugt. Ob die Union jedoch von ihrer Tradition abrücken und Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur nicht mehr vereinen sollte, darüber wollen einige zumindest nachdenken.

Auch Röttgen und Laschet mit Chancen

Christian Rütz, Ratsherr und CDU-Fraktionschef in der Bezirksvertretung 8, hat sich noch nicht entschieden, wem er seine Stimme geben wird. „Ich würde es allen dreien zutrauen“, sagt er und fügt hinzu, dass er sich eine Mitgliederbefragung wie 2018 gewünscht hätte. „Damals hat sich die Partei für Merz ausgesprochen, dieses Jahr gab es keine Befragung.“ Rütz zeigt sich zudem offen dafür, den Vorsitzenden nicht automatisch zum Kanzlerkandidaten zu machen. „Ich denke, dass es in der CDU noch andere mögliche Kandidaten gibt. Spahn ist ja noch im Rennen und auch noch einige andere, die man noch nicht auf dem Zettel hat“, erklärt der Unionspolitiker.

Offen für eine Trennung der beiden Ämter ist auch Sabine Schmidt, stellvertretende Bezirksbürgermeisterin in Bezirk 1. Sie kann sich Merz als Vorsitzenden vorstellen, aber „über den Kandidaten muss man noch sprechen. Nach der Vorsitzenden-Wahl kann man darüber in Ruhe diskutieren“, sagt sie.

Der Neue an der Spitze sollte nicht polarisieren

„Ich sehe es so, dass wir eine Persönlichkeit brauchen, die integrieren kann und nicht polarisiert. Gerade in der Situation in und nach der Corona-Pandemie ist das wichtig“, meint Karl-Heinz Graf, Bezirksbürgermeister in Stadtbezirk 9. Er werde sich daher für Laschet oder Röttgen entscheiden, möchte aber ebenfalls den Parteivorsitz von der Kanzlerkandidatur trennen. „Das Regieren würde zwar schwieriger werden, wenn die Rollen geteilt werden, aber wenn die Jungs zusammenarbeiten, bekommt man das auch hin“, so Graf. Für die Kanzlerkandidatur komme für ihn auch Markus Söder in Frage.

Den NRW-Ministerpräsidenten unterstützt auch Giuseppe Saitta, Ratsherr und Mitglied der Bezirksvertretung 4: Gerade in der heutigen Zeit brauchen wir jemanden, der besonnen agieren kann“, betont er.

Wichtig: mehr Wirtschaftskompetenz

„Wir benötigen eindeutig mehr Wirtschaftskompetenz, als in den vergangenen Jahren“, sagt dagegen Stefan Golißa, Bürgermeister in Bezirk 5 und nennt Friedrich Merz als seinen Favoriten. „Ein Weiter so haben wir lange genug gehabt.“ Nun müsse man auch andere Richtungen einschlagen, so Golißa. „Für mich ist der Fall völlig klar“, sagt auch Ingolf Rayermann, stellvertretender Bürgermeister in Bezirk 7. „Eine Aufbruchsstimmung und ein Ärmelhochkrempeln bekommen wir nur mit Friedrich Merz hin.“

Somit ergibt sich im Stimmungsbild der Basis der CDU Düsseldorf zwar ein Vorteil für Merz, doch ob der neue Parteivorsitzenden auch Kanzlerkandidat wird, wollen sich einige noch überlegen. Die beiden Düsseldorfer CDU-Bundestagsabgeordneten derweil haben sich schon lange positioniert. Während Thomas Jarzombek Armin Laschet unterstützt, spricht sich Sylvia Pantel für Friedrich Merz aus.