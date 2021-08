Messerstecherei unter Wohnungslosen: Mann schwer verletzt

Düsseldorf. Ein Streit zwischen Wohnungslosen ist in Düsseldorf eskaliert. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden.

Ein Streit unter zwei Wohnungslosen ist am Samstag in Flingern Süd schwer eskaliert. Ein Mann musste mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Der flüchtige Tatverdächtige konnte noch am Sonntagnachmittag festgenommen werden.

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei am Samstag zum Parkdeck eines Einkaufszentrums an der Erkrather Straße gerufen. Ein 67-jähriger Wohnungsloser musste mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht und dort später notoperiert werden. Wie sich herausstellte, war der Verletzte an dem bekannten Treff zuvor mit einem weiteren Wohnungslosen in Streit geraten und von diesen angegriffen worden. Der Täter war danach geflüchtet.

Eine eigens eingerichtete Mordkommission ermittelte sehr schnell dessen Identität. Polizisten konnten den Verdächtigen dann im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in Flingern Süd aufspüren und festnehmen. Gegen den 43 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz wurde bereits ein Haftbefehl erwirkt. Aufgrund der Schwere der Verletzung des Opfers bewertet die Staatsanwaltschaft die Tat derzeit als versuchtes Tötungsdelikt. Der 67-Jährige befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf