Mieter der Kö-Galerie wettert gegen Corona-Maßnahmen

Düsseldorf Beauty-Studio mit zwei Standorten in Düsseldorf verharmlost Pandemie. Das ist auf Postern an den Schaufenstern deutlich zu sehen.

Poster in einem Schaufenster der Kö-Galerie sorgen derzeit in Düsseldorf für Aufsehen. Darauf wird unter anderem in einem Brief an die Kunden die Corona-Pandemie stark verharmlost und als künstlich erzeugt dargestellt. Hintergrund ist, dass das Studio im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seit Anfang November geschlossen ist.

Vielfach widerlegte Studien werden zitiert

Das Geschäft für Beauty-Schulungen rund um Augen und Wimpern in dem Einkaufszentrum an der Königsallee wird von der Firma Neyes betrieben, die im Jahr 2012 in Düsseldorf gegründet wurde. In einem weiteren Neyes-Studio in Gerresheim sind ähnliche Poster zu finden. „Unsere bestens ausgebildeten Politkasper (haben) uns verboten, unseren Lebensunterhalt zu verdienen“, heißt es darauf etwa. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden mit „den Machenschaften einer Diktatur“ verglichen. Dazu werden vielfach widerlegte Studien zur Sterblichkeit bei Covid-19 zitiert. Ähnliches ist auch immer wieder von Vertretern der sogenannten Querdenker zu hören. Diese hatten zuletzt Anfang Dezember in Düsseldorf gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

Die Poster stammen nach Auskunft eines Studio-Mitarbeiters vom Geschäftsführer der Firma. Dieser war jedoch zunächst nicht für unsere Redaktion zu erreichen.

Der Fall ist im Einkaufscenter bekannt

Beim Centermanagement der Kö-Galerie ist der Fall bekannt. Man habe in der Sache bereits mit dem Mieter Kontakt aufgenommen, heißt es auf Anfrage. „Der Mieter verwies hier auf sein Recht der freien Meinungsäußerung“, sagt Centermanager Alexander Balzer.

Ein Entfernen oder Überkleben der Poster sei dem Centermanagement vom Mieter untersagt worden. „Der Inhalt des von Seiten des Mieters angebrachten Zettels spiegelt in keinster Weise die Meinung der ECE beziehungsweise der Kö-Galerie wider“, betont Balzer.

Das Einkaufszentrum wird von der Firma ECE Projektmanagement betrieben. Normalerweise gehen in der Kö-Galerie nach Betreiberangaben pro Tag mehr als 15.000 Besucher shoppen. Wegen des erneuten Lockdowns zur Eindämmung der Infektionszahlen mit dem Coronavirus sind die Geschäfte jedoch noch mindestens bis zum 10. Januar geschlossen.