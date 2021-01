Mit Pistole bedroht: Mann überfällt Tankstelle in Düsseldorf

Düsseldorf. Ein Unbekannter hat in Düsseldorf eine Tankstelle ausgeraubt. Dabei soll er die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Ein maskierter Mann hat am Dienstagabend eine Tankstelle in Düsseldorf überfallen und dabei die Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann die Tankstelle am Nördlichen Zubringer in Mörsenbroich gegen 21.10 Uhr.

Den ersten Ermittlungen zufolge zog der unbekannte Mann die Schusswaffe aus seinem Hosenbund und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte musste die Tatbeute in einen schwarzen, vom Täter mitgebrachten Plastikbeutel legen. Anschließend flüchtete der Räuber aus der Tankstelle in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Räuber mit Personenbeschreibung

Die Zeugin beschreibt den Räuber als 1,65 Meter groß und von schmaler Statur. Der Mann hatte dunkle Augen und war mit einer schwarzen Jacke, dunklen Jeans und einer schwarzen Mütze bekleidet. Dazu trug er eine schwarze Maske.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0.