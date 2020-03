Düsseldorf. Nach einem Coronavirus-Fall schickt Metro in Düsseldorf mehr als 2000 Mitarbeiter ins Home-Office. Warenversorgung bei Real ist sichergestellt.

Ein Mitarbeiter der Hauptverwaltung des Metro Mutterkonzerns „Metro AG“ in der Zentrale im Düsseldorfer Stadtteil Flingern (Schlüterstraße) ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf ist bereits informiert. „Alle direkten Arbeitskontakte der jüngeren Zeit sind unmittelbar informiert worden und werden im Home Office arbeiten“, so die Metro in einer Mitteilung von Montag. „Bei auftretenden Symptomen werden diese Kollegen ärztlichen Rat suchen“, so die Metro. Die betroffene Etage wird desinfiziert. Der Krisenstab der Metro AG steht im engen Austausch mit den Gesundheitsbehörden.

Mehr als 2000 Metro-Mitarbeiter arbeiten von Zuhause

Die Metro AG hatte bereits am Freitag – also vor Bekanntwerden des aktuellen Infektionsfalls – zum vorsorglichen Schutz vor einer Corona-Verbreitung alle Mitarbeiter am Campus aufgefordert, in der kommenden Woche von zuhause aus zu arbeiten und den Besuch in der Hauptverwaltung nach Möglichkeit vollständig zu vermeiden. Diese Flex Work Regelung ist nun auf 14 Tage ausgedehnt worden. Betroffen sind mehr als 2000 Mitarbeiter.

.Die Kernfunktionen der Metro AG für den Betrieb der Großhandelsaktivitäten in 34 Ländern sind gewährleistet, weil der Großteil der Campus-Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten und Möglichkeiten der digitalen Vernetzung ausgestattet ist.

Metro-Tochter Real ist vom Infektionsfall nicht betroffen

Die Versorgung durch die Real-Märkte bleibt gesichert, so Mutterkonzern Metro. Foto: Oliver Berg / dpa

Die Hauptverwaltungen und Märkte von Metro Deutschland und Real sind von dem Fall nicht betroffen. Beide Gesellschaften haben bereits eigene Vorsorge- und Schutzmaßnahmen eingeleitet.

„Emmas Enkel“ und Metro in Düsseldorf weiter geöffnet

Der Supermarkt „Emmas Enkel“ an der Metro in Düsseldorf und der Metro Großmarkt bleiben weiter geöffnet, um auch in Düsseldorf den Zugang zu wichtigen Lebensmitteln und Waren sicher zu stellen“, so das Unternehmen. Die Mitarbeiter der Märkte seien angehalten, alle notwendigen Hygienemaßnahmen zu berücksichtigen, um sich und Kunden zu schützen. (gömi)