Konzert in Düsseldorf Mouse on Mars servieren Elektronisches im Kunstpalast

Düsseldorf. Im Begleitprogramm zur Ausstellung „Electro – von Kraftwerk bis Techno“ ist am Samstagabend, 30. April, ein Highlight zu erleben.

Es darf gefrickelt werden, bleep, clonk und fiep. Begleitend zur Ausstellung „Electro – Vom Kraftwerk bis Techno““ im Kunstpalast am Ehrenhof stehen am heutigen Samstagabend Mouse on Mars auf der Bühne des Robert-Schumann-Saals.

Seit den ersten Veröffentlichungen in den 90er Jahren gilt das Düsseldorf-Kölner Duo Jan St. Werner und Andi Toma als Teil des Erbes der Elektro-Pioniere Kraftwerk, deren Mitbegründer Ralf Hütter die noch bis zum 15. Mai zu besichtigende interaktive und multimediale Schau am Ehrenhof 4 - 5 mitkuratiert hat.

Mouse on Mars präsentieren beim Heimspiel am Rhein neben älterem Material ihr neues Album „AAI – Anarchic Artificial Intelligence“, bei dem auch der Sänger und Drummer Dodo NKishi seine Finger mit im Spiel hatte. Auch wenn die Formation dafür bekannt ist, sich gerne mal in den Tiefen der elektronischen Spielereien zu vertiefen und dabei gängige Songstrukturen aus den Augen zu verlieren, dürften die Besucherinnen und Besucher bei der Beschallung Mühe haben, auf ihren Sitzen die Füße still zu halten. Aber: Vielleicht ist ja auch im späteren Lauf des Abends ein wenig Ekstase in Form von tanzenden Menschen erlaubt.

30 Jahre Bastelarbeit

Auch nach fast 30 Jahren teils ausufernder Bastelarbeit am Computer und Mischpult haben Mouse on Mars ihre Experimentierfreude längst nicht verloren. In Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller und Wissenschaftler Louis Chude-Sokei, einem Kollektiv von Programmierern und dem treuen Begleiter Dodo NKishi beschäftigt sich das Duo nun mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Musik. Dabei muss der Groove nicht auf der Strecke bleiben, denn Mouse in Mars können nicht nur Flipperautomaten-mäßiges Geplucker, sondern bedienen auf ihrem neuesten Machwerk durchaus auch mal den Dancefloor.

Mouse on Mars: „AAI – Anarchic Artificial Intelligence“ ft. Dodo NKishi, Samstag, 30. April, ab 20 Uhr, Robert-Schumann-Saal im Kunstpalast, Ehrenhof 4 - 5, 40479 Düsseldorf. Support Act: Shunsuke Oshio. Tickets ab 19 Uhr an der Abendkasse oder für 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) zzgl. Servicegebühren unter https://shop.derticketservice.de/.

Noch bis zum 15. Mai

Die Ausstellung „Electro – Von Kraftwerk bis Techno“ im Kunstpalast ist noch bis zum 15. Mai im Kunstpalast zu sehen.

Digitale öffentliche Führungen: 6., 11./13. Mai (jeweils 19 Uhr). Workshop für Jugendliche (Electronic Music Produktion): 30. April/7. Mai (jeweils 10 Uhr). Electro Talk: „Best of all Worlds. Elektronische Musik heute“ 4. Mai (20 Uhr).

