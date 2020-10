Kriminalität Mutmaßlicher Mutter-Mörder sitzt in Düsseldorf in U-Haft

Düsseldorf. Ein 49-Jähriger wurde von der Mordkommission knapp drei Jahre nach einer Bluttat in Düsseldorf-Holthausen an der kroatischen Grenze geschnappt.

Eine rund dreijährige Ermittlungsarbeit der Mordkommission „MK Land“ und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf kommt jetzt vorläufig zum Abschluss. Im April 2017 sorgte der gewaltsame Tot einer 62-Jährigen Holthausenerin für Aufsehen im Stadtteil. Die Frau war im Keller eines Wohnhauses an der Kölner Landstraße tot aufgefunden worden. Nun haben die Kriminalisten den mutmaßlichen Täter dingfest gemacht. Seit dem Sommer dieses Jahres befindet sich der 49-jährige Sohn der Getöteten in Düsseldorf in Untersuchungshaft. Er ist dringend verdächtig, seine Mutter vor drei Jahren in der Wohnung an der Kölner Landstraße ermordet und anschließend in den Keller gebracht zu haben. Dort wurde die Tote Tage später entdeckt.

Verdächtiger setzte sich nach der Tat nach Serbien ab

Der Verdächtige setzte sich laut der Ermittler der „MK Land“ unmittelbar nach der Tat nach Serbien ab. Dort soll er sich durchgängig aufgehalten haben. In der Zwischenzeit lief die Ermittlungsarbeit der Behörden auf Hochdruck. Aufgrund der Spurenlage konnte ein dringender Tatverdacht gegen den Sohn erhärtet werden. Im Frühjahr 2018 erließ das Amtsgericht Düsseldorf einen internationalen Haftbefehl gegen ihn.

Beim Grenzübertritt im Januar 2020 von Serbien nach Kroatien flog der Mann schließlich auf und wurde festgenommen. Bis zum Sommer 2020 saß er in Kroatien in Auslieferungshaft, bevor ihn die Ermittler der „MK Land“ selbst nach Deutschland holten. Zuvor hatte er die Tat immer wieder geleugnet und sich mit Rechtsmitteln gegen eine Auslieferung nach Deutschland gewehrt.

Noch im Dezember 2020 könnte ein Prozess vor dem Landgericht in Düsseldorf beginnen.