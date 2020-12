Bluttat vor Düsseldorfer Pflegeheim: Opfer beschreibt Täter

Düsseldorf. Auf einen Mann ist in Düsseldorf-Stockum eingestochen worden. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Der Mann, der am vergangenen Donnerstagnachmittag in Stockum Polizeibeamten vor dem Nelly-Sachs-Haus (Jüdisches Pflegeheim) in die Arme gelaufen war, befindet sich nach seiner Notoperation auf dem Weg der Besserung und konnte mittlerweile vernommen werden. Das teilte die Düsseldorfer Polizei am Montag mit.

Das spätere Opfer war mit Einkäufen und seinem schwarz-weißen Trolley auf der linken Seite der Kaiserswerther Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs.

Neben einer Parkbank – schräg gegenüber der Orangerie im Nordpark bzw. des Parkplatzes Aquazoo – konnte der 52-Jährige einen Mann wahrnehmen, der eine „Edeka“-Tüte mit sich führte. Als er den Mann passierte, soll dieser unvermittelt und ohne zu sprechen mutmaßlich mit einem Messer auf den 52-Jährigen eingestochen haben.

Mann im SUV reagierte nicht

Mit schweren Verletzungen flüchtete das Opfer zu einem in der Nähe stehenden dunkelgrauen SUV und klopfte Hilfe suchend gegen die Beifahrertür. Als der Fahrer nicht reagierte, schleppte sich der Mann einige Meter weiter auf die andere Straßenseite, wo er im Einmündungsbereich der Nelly-Sachs-Straße schließlich auf die dort eingesetzten Polizeibeamten traf und kollabierte. Zuletzt habe er noch erkennen können, dass der Fahrer kurz ausgestiegen sei, um sein Auto von außen zu inspizieren.

Zu diesem Zeitpunkt habe der Täter noch an der Parkbank gestanden. Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer kurzen braunen Jacke, einem buntem Hemd und vermutlich Lederschuhen. Er führte eine Tüte mit „Edeka“-Aufdruck mit sich.

Hinweise zu dem SUV-Fahrer oder dem Tatverdächtigen sowie andere Zeugenangaben nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter Telefon 0211-8700 entgegen.