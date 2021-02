Neuer Haushaltsplan: Düsseldorf muss Schulden machen

Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf will investieren, obwohl durch die Corona-Krise die Einnahmen eingebrochen sind. Stadt will Kultur und Ehrenamt fördern.

Düsseldorf soll grüner, sauberer und sicherer werden. Das zumindest ist der Plan der Stadtspitze um Oberbürgermeister Stephan Keller im kommenden Haushalt, der am Donnerstag in der Ratssitzung beraten und dann verabschiedet werden soll. Zwar habe die Corona-Krise im vergangenen Jahr ein gewaltiges Loch in die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt gerissen, man wolle aber trotzdem weiter investieren, sagte Keller, der am Montag auch die Schuldenfreiheitsuhr am Rathaus stoppen ließ (siehe Infokasten): „Wir wollen uns nicht aus der Krise heraussparen.“

Rund 550 Millionen Euro will die Stadt in diesem Jahr investieren, mehr als 150 Millionen Euro mehr als noch im vergangenen Jahr. Schwerpunkt der Investitionen sollen die Schulen und der Nahverkehr, sowie die Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt sein. Der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) soll 2021 um 30 neue Stellen erweitert werden, für eine „große Offensive Stadtsauberkeit“ und das Stadtbaumkonzept werden jeweils rund eine Million Euro eingeplant.

Kultur und Ehrenamt sollen gefördert werden

Außerdem sollen auch Kultur und Ehrenamt stärker unterstützt werden: So soll etwa das Tanzhaus NRW mit 1,8 Millionen Euro erhalten, Sportvereine, das Comitee Düsseldorfer Carneval und der Christopher Street Day werden ebenso finanziell unterstützt. Teilweise sollen so Corona-bedingte Ausfälle aufgefangen werden.

Das Corona-Virus und die damit einhergehende Krise waren das bestimmende Thema von Stadtkämmerin Dorothée Schneider. Wie die NRZ bereits berichtete, muss die Stadt mit einem großen Minus bei der Gewerbesteuer zurecht kommen. Mehr als 340 Millionen Euro weniger als erwartet habe die Stadt eingenommen. Dies wurde aber zumindest teilweise durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz aufgefangen. „Die Zahlung des Bundes hat geholfen, die Effekte der Pandemie abzufedern.“

Zwar stehe am Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich ein Plus von 15 Millionen Euro in den Büchern, das sei aber nur möglich, weil das Ausklammern der Corona-bedingten Kosten vom Land NRW ermöglicht wurde, man also ein bereinigtes Ergebnis präsentiere.

Fast 8 Millionen mehr für D.Live

Und weil Corona noch lange nicht vorbei zu sein scheint, ist die Kämmerin bei der Kalkulation der Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2021 zurückhaltend: „Es ist eine vorsichtige, aber realistische Planung“, so Schneider. Statt der eigentlich mal eingeplanten mehr als eine Milliarde Euro Einnahmen, rechnet die Stadt nun mit nur 778,5 Millionen Euro. Und auch die geplanten Einnahmen für die darauf folgenden Jahre wurden nach unten korrigiert.

Die Pandemie macht sich auch bei den Stadttöchtern und anderen Beteiligungen bemerkbar. Dort muss die Stadt aller Voraussicht nach mehr Geld in die Hand nehmen, weil geplante Einnahmen ausbleiben. Vor allem ist dabei der Hallenvermarkter D.Live zu nennen. Weil große Sportevents und Veranstaltungen ausfallen mussten, rechnet die Stadt damit, dass man statt der zunächst 9,9 Millionen Euro an Zuschüssen nun rund 17,3 Millionen Euro beisteuern muss. Und auch die Rheinbahn benötigt mehr städtische Gelder: Statt der bisher geplanten 4,4 Millionen Euro geht die Stadt nun von Zuschüssen von 6 Millionen Euro aus.

Deutsche Oper am Rhein soll 33,4 Millionen Euro erhalten

Insgesamt belaufen sich die geplante Zuschüsse an die Beteiligungen laut Stadt auf 87,4 Millionen Euro. Der größte Posten ist dabei die Deutsche Oper am Rhein gGmbH, die wohl 33,4 Millionen Euro von der Stadt erhält. Gleichzeitig wird die Ausschüttung an die Stadt durch Beteiligungen wohl stark sinken. Von den bisher eingeplanten 54,8 Millionen Euro sind aktuell nur noch 18,8 Millionen Euro vorgesehen.

Insgesamt sieht der Haushaltsplan der Stadt einen Aufwand von 3,229 Milliarden Euro vor. Demgegenüber stehen geplante Erträge von 2,890 Milliarden Euro.