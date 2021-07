Neues Kita-Jahr in Düsseldorf startet mit Herausforderungen

Düsseldorf. In Düsseldorf ist der Start vor allem mit der Hoffnung auf mehr Normalität verbunden. Das Betreuungsangebot soll zudem weiter ausgebaut werden.

Das vergangene Kindergartenjahr war für Kinder, Eltern und Beschäftigte außergewöhnlich schwierig, belastend und herausfordernd. Der Start ins neue Kindergartenjahr ist daher vor allem mit der Hoffnung auf mehr Normalität im Betreuungsalltag verbunden. Darauf wies Stadtdirektor Burkhard Hintzsche bei seinem Ausblick auf das neue Kitajahr 2021/22 hin. Im Fokus stehen nun der weitere Ausbau der Kinderbetreuung, die Personalsituation in den Kitas und zusätzliche Hilfen für Kinder und ihre Eltern zur Bewältigung der Pandemiefolgen.

Stadt will in der Pandemie flexibel bleiben

„In der Planung geht es seit Jahren um die Frage, wie viele neue Plätze können wir in Düsseldorf neu schaffen und rechtzeitig anbieten“, erklärt Hintzsche. Das sei auch in diesem Jahr sehr wichtig, doch momentan stünden eher andere Fragen im Fokus, so der Stadtdirektor. „Wir starten in das neue Kindergartenjahr im Regelbetrieb. Regelbetrieb bedeutet jedoch nicht, dass dies ein normaler Betrieb sein wird, vergleichbar mit der Situation vor der Pandemie. Wir müssen flexibel und schnell auf Veränderungen im Pandemie-Geschehen im Kindergartenjahr reagieren“, betont Hintzsche. „Neue Erkenntnisse in den nächsten Monaten zur Erkrankung und Impfung der Kinder werden zu berücksichtigen sein.“

Betreuungsangebot wird ausgebaut

Vor allem das Betreuungsangebot soll weiter ausgebaut werden. In diesem Jahr seien bislang fünf neue Kitas fertiggestellt worden mit insgesamt 363 Plätzen, davon 111 Plätze für unter Dreijährige, so die Stadt. In diesem Kalenderjahr werden noch vier neue Einrichtungen mit insgesamt 288 Plätzen, davon 94 Plätze für unter Dreijährige, hinzukommen.

Permanenter Personalbedarf

„Bei einem so großen Träger, wie der Stadt mit rund 100 Tageseinrichtungen für Kinder, besteht ein permanent hoher Personalbedarf an Erziehern sowie Kinderpflegern, nur um das bestehende Angebot zu sichern“, berichtet die kommissarische Jugendamtsleiterin, Dagmar Niederlein. Das liege auch an der natürlich hohen Fluktuation des Fachpersonals. „Dann kommt der Personalbedarf für den Ausbau des Platzangebotes noch hinzu. Diese Deckung gelingt nur mit großen Anstrengungen“, so Niederlein. „Zu diesen Anstrengungen gehört, dass wir innovative Wege bei der Personalgewinnung gehen und die Zahl der Ausbildungsplätze stetig erhöhen. Um permanent geeignete Nachwuchskräfte zu gewinnen, haben wir beispielsweise eine neue vergütete und praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpflegerpfleger eingeführt.“

Hilfe bei Pandemie-Folgen

Zum Start des neuen Kitajahres gehört auch die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie. Viele Kinder und ihre Eltern brauchen dabei zusätzliche Unterstützung, denn nicht wenige Kinder waren länger nicht in der Kita und müssen wieder lernen, sich im Kita-Alltag zurecht zu finden. Für viele Kinder findet praktisch eine erneute Eingewöhnungsphase statt. Eltern und Kita-Personal seien hier gemeinsam besonders gefordert, so die Stadt weiter. Gerade die 92 bestehenden Familienzentren an 113 Kitastandorten mit ihren vielfältigen wohnortnahen familienstützenden Hilfen werden dabei gebraucht. Im neuen Kitajahr 2021/2022 werden zudem sieben weitere Einrichtungen zu Familienzentren ausgebaut.

