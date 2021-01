Neujahrsgrüße von Düsseldorfs OB Stephan Keller im Netz

Düsseldorf Oberbürgermeister Stephan Keller hat sich mit einer Neujahrsansprache an die Bürger gewendet - und spricht vom "Jahr der Hoffnung".

Oberbürgermeister Stephan Keller hat in seiner Ansprache zum Jahreswechsel die Düsseldorfer aufgefordert, "zuversichtlich in das neue Jahr zu starten". 2021 sei "das Jahr der Hoffnung, und zwar der begründeten Hoffnung." Denn seit fünf Tagen laufen die ersten Impfungen gegen das Corona-Virus.

Gemeinsam werde man die Krise überstehen und das Virus besiegen. "Ich freue mich, wenn wir hoffentlich in diesem Jahr wieder vieles von dem erleben dürfen, was wir in den vergangenen Monaten so sehr vermisst haben und was viele Menschen auch mit unserer schönen Stadt verbinden: gemeinsam ins Museum, ins Konzert oder Theater zu gehen, mit Freunden Fortuna im Stadion anzufeuern oder die DEG im Dome zu erleben, zusammen Karneval und Schützenfeste zu feiern, mit der Familie auf die Kirmes zu gehen – oder uns einfach mal wieder in die Arme zu nehmen", so das Stadtoberhaupt im Rahmen der gut fünfminütigen Rede, die auf den Social Media-Kanälen, der Internetseite und dem YouTube-Kanal der Stadt zu sehen ist.

Mehr Zusammenhalt in der Stadt

Die Krise habe die Stadtgesellschaft "noch enger zusammengeschweißt". Oberbürgermeister Keller: "Lassen Sie uns auch die vielen guten Erfahrungen aus den letzten Monaten mit in dieses neue Jahr nehmen! Wir wissen, wie gut wir hier in unserer Stadt zusammenstehen. Wir wissen, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern solidarisch zusammenstehen. Wir wissen, dass bei uns Nachbarschaftshilfe nicht nur ein Wort ist, sondern gelebte Praxis. Wir wissen, dass jede und jeder an seinem Platz das Beste gegeben hat – und dies auch in den nächsten Monaten noch tun wird. Dafür möchte ich mich im Namen unserer Stadt, aber auch ganz persönlich, bei allen, die daran beteiligt waren und sind, von ganzem Herzen bedanken!"

Gleichzeitig erinnerte er an diejenigen, denen das vergangene Jahr "viel Leid mit sich gebracht hat". "Ich bin mit meinen Gedanken bei all denen, für die das vergangene Jahr besonders schwierig war", so Oberbürgermeister Stephan Keller.

Neues Gesprächsformat fürs angebrochene Jahr

Denen, die "zurzeit noch sehr stark persönlich und beruflich von der Krise betroffen sind“ wünschte er "Stärke, die kommenden Wochen und Monate durchzuhalten." Und versprach: "Sie sind nicht alleine. Wir tun auch als Stadt, was wir können, um Ihnen hier zur Seite zu stehen."

Für 2021 kündigte er ein neues Gesprächsformat jeweils zu einem Themenbereich an, zunächst nur digital: "Geplant ist der Austausch mit der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Veranstaltungsbranche, der Kultur, den Sportvereinen, den Glaubensgemeinschaften – um nur einige zu nennen. Gemeinsam werden wir gute Lösungen finden", sagte Keller.