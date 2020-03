Düsseldorf. Notfallseelsorger helfen Menschen in Krisen oder nach Unglücken. Das Team der Ehrenamtlichen in Düsseldorf braucht dringend Unterstützung.

Notfallseelsorger gehören zu den ersten, die Menschen in Krisen, nach Unfällen oder Unglücken zur Seite stehen. Damit das Team der Notfallseelsorge Düsseldorf seine Arbeit im bisherigen Umfang von 24-Stunden-Diensten aufrechterhalten kann, werden dringend Interessierte für die Ausbildung in diesem besonderen Ehrenamt gesucht.

Momentan gibt es 37 ehrenamtliche Notfallseelsorger, doch es herrscht Fluktuation, so der Pfarrer und Leiter der Notfallseelsorge Düsseldorf, Olaf Schaper. Sieben Seelsorger hören auf – sei es aus gesundheitlichen, altersbedingten oder ganz anderen Gründen. Und diese Helfer fehlen.

„Jeder Ehrenamtliche übernimmt im Monat einen 24-Stunden-Dienst. Wenn die Leute wegfallen, müssen wir schauen, wie wir die Dienstplanlücken, die es in diesem Jahr wohl geben wird, auffüllen können“, so Schaper.

Seelsorger sind „Notärzte für die Seele“

Er hofft jedoch darauf, dass sich möglichst viele Interessierte zwischen 30 und 65 Jahren für den neuen Ausbildungskurs melden, der am 27. Juni beginnt. An zehn Samstagen erlernen erhofften „zehn bis zwölf Teilnehmer“ das Rüstzeug für Einsätze in Notfällen. Dazu gehört u.a. wie man mit den Betroffenen unmittelbar nach dem Unfall umgeht und ihnen hilft, aber auch der Besuch einer Traumaambulanz oder Gespräche mit Polizeipsychologen.

Christian Helbig und Sharon Majhen sind selbst Notfallseelsorger. „Man muss schon viel aushalten können“, so Helbig über das Ehrenamt. Die Einsätze können dabei ganz unterschiedlich sein. Mal schweige man gemeinsam, mal halte man die Hand, manche wollen direkt Fragen beantwortet haben. Wichtig sei dabei, dass man nichts aufdrängt, sich auch mal zurücknimmt.

Darüber hinaus sei es vor allem wichtig „empathisch, aber gleichzeitig auch distanziert“ zu sein, so Schaper. Denn als „Notarzt für die Seele“ kann die Arbeit durchaus sehr hart sein, etwa wenn Eltern der Tod eines Kindes überbracht werden muss.

Auch für Notfallseelsorger gibt es Hilfe

So eine grausame Nachricht haben Doris und Bartosch Babczynski 2015 erhalten, als ihr damals 1 9-jähriger Sohn bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückte. „Nachts klingelte es an der Tür, mein Mann war noch auf der Arbeit“, erinnert sich Doris. Olaf Schaper war damals der Notfallseelsorger der mit der Polizei vor der Türe stand. „Mir wurde erst einmal ganz genau erklärt, was passiert ist. Das ist wichtig für Eltern, dass sie das begreifen“, sagt Doris.

Schaper habe sich viel Zeit genommen, zugehört, die Hand gehalten – und Türen aufgestoßen. Gemeinsam seien sie damals zur Rechtsmedizin gegangen, um Abschied von ihrem Sohn zu nehmen. Gleichzeitig haben sie über die Notfallseelsorge andere Familien kennengelernt, denen ähnliches passiert ist. Alle zwei, drei Monate treffe man sich mit den anderen Eltern und macht gemeinsam etwas – man kocht, redet. „Daraus sind tiefe Freundschaften entstanden, die anders sind als sonst“, so Bartosch.

Doch auch für die Notfallseelsorger gibt es Hilfe. Es gibt regelmäßige Supervision, bei der die Ehrenamtlichen selbstreflektiert ihren Einsatz betrachten und darüber reden können, wenn ein Einsatz sie doch sehr mitgenommen hat, so Schaper.

Interessierte können sich bis zum 1. Mai per Mail an Notfallseelsorge@evdus.de anmelden. Interessierte sollten der katholischen, evangelischen oder einer der ACK Kirchen angehören, einen Führerschein besitzen und in Düsseldorf oder der näheren Umgebung wohnen, um schnell bei Einsätzen vor Ort zu sein.