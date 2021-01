OB-Büro OB Keller will den Elbers-Teppichboden nicht mehr haben

Düsseldorf Der neue CDU-Rathauschef Stephan Keller lässt das Büro des Oberbürgermeisters derzeit renovieren. Kostenpunkt: rund 31.000 Euro.

Nicht der Rückbau der Umweltspuren war die erste Amtshandlung des neuen OB Stephan Keller. Auch nicht die Einstellung von 150 neuen Ordnungskräften, sondern die Renovierung des Oberbürgermeister-Büros. Das macht aus Sicht der Stadtspitze auch Sinn. "Für die zum Teil lärmintensiven Arbeiten ist ein Zeitfenster sinnvoll, dass möglichst den Dienstbetrieb nicht beeinträchtigt, insofern bot sich ein Zeitfenster vor und nach den Betriebsferien an", so eine Stadtsprecheri auf Anfrage der NRZ. Hinzu käme, dass das Rathaus derzeit wegen ohnehin für die Öffentlichkeit geschlossen sei und viele der Mitarbeiter sich im Home-office befänden.

Neuer Boden, Wände mit neuem Anstrich

Seit Wochen schon gehen die Handwerker im Rathaus also ein und aus. OB Keller weicht für diese Zeit in einen allgemeinen Bersprechungsraum aus. IM OB-Büro selbst (52 Quadratmeter), im Vorzimmer inklusive Teeküche (33 Quadratmeter) sowie im kleinen Zwischenflur wird jeweils der Teppichboden herausgerissen und mit Parkettboden ersetzt. Die Wände werden gestrichen, zudem wurde bereits eine alte Schrankanlage, die noch OB Erwin in den 90er Jahren aufbauen ließ, demontiert. Kostenpunkt für die Maßnahmen: rund 31.000 Euro.

"Abnutzungserscheinungen und übliche Verschmutzungen"

Laut Stadtsprecherin waren diese Renovierungsmaßnahmen notwendig. Der Teppichboden stamme aus dem Jahr 2008 und ließ noch CDU-Vorgänger Dirk Elbers verlegen. Er wurde "aufgrund von entsprechenden Abnutzungserscheinungen und üblichen Verschmutzungen" ausgetauscht. Die Maßnahmen seien auch aus repräsentativen Gründen deshalb gewesen. "Das Büro des Oberbürgermeisters beinhaltet nicht lediglich den Arbeitsplatz, sondern dient auch als Besprechungs- und Empfangsraum des OB", so die Sprecherin.

Keller-Vorgänger Thomas Geisel verfolgt das Geschehen aus dem Rathaus laut eigener Aussage "nur aus der Zeitung". Von den Renovierungsarbeiten hat er aber auch erfahren. "Ich habe damals alles von meinem Vorgänger übernommen und nur einen Besprechungstisch ims OB-Büro gestellt", so der im September abgewähltr OB, der immerhin im Rahmen der Erneuerung der Klimaanlage vor anderthalb Jahren eine neue Deckenkonstruktion erhielt. "Aber so hat halt jeder seinen eigenen Stil", meint er zum neuen OB.

FDP-Frontfrau: Völlig in Ordnung

Auch Keller hat nicht alles neu machen lassen. Wie es in der Mitteilung der Sprecherin heißt, seien die Sanitäranlagen im OB-Büro (knapp zehn Jahre alt) aus Kostengründen im aktuellen Zustand belassen worden.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die zuletzt als OB-Kandidatin für die FDP ins Rennen gegangen war, findet die Renovierungsmaßnahme im Gegensatz zu Geisel "völlig in Ordnung", und es sei auch gut, dass Keller es direkt zu Amtsantritt gemacht habe. "Hätte ich genauso gemacht", betont Strack-Zimmermann. "Das machen Privatpersonen doch auch, wenn sie irgendwo einziehen."